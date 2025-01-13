Англия
Сегодня 12:54

Гвардиола отреагировал на "побег" лидера из "Манчестер Сити"

©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о желании Кайла Уокера покинуть команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Он хочет уйти… Теперь все зависит от рынка и соглашения между всеми сторонами. Он игрок высшего класса!", - цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

"Милан" нацелился на Уокера и запланировал новые контакты с игроком на следующей неделе, чтобы достичь соглашения, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.

34-летний Уокер защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года, когда был куплен у "Тоттенхэма" за 52,7 миллиона евро. В его карьере также были "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед" и "Нортгемптон Таун".

Ранее стало известно о планах "Манчестер Сити" подписать этой зимой нападающего франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омара Мармуша и защитника сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодира Хусанова.

Еще Гвардиола нашел идеальную замену Эрлингу Холанду.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →