Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о желании Кайла Уокера покинуть команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Он хочет уйти… Теперь все зависит от рынка и соглашения между всеми сторонами. Он игрок высшего класса!", - цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

"Милан" нацелился на Уокера и запланировал новые контакты с игроком на следующей неделе, чтобы достичь соглашения, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.

34-летний Уокер защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года, когда был куплен у "Тоттенхэма" за 52,7 миллиона евро. В его карьере также были "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед" и "Нортгемптон Таун".

Ранее стало известно о планах "Манчестер Сити" подписать этой зимой нападающего франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омара Мармуша и защитника сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодира Хусанова.

Еще Гвардиола нашел идеальную замену Эрлингу Холанду.