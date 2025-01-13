Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о желании Кайла Уокера покинуть команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
"Он хочет уйти… Теперь все зависит от рынка и соглашения между всеми сторонами. Он игрок высшего класса!", - цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.
"Милан" нацелился на Уокера и запланировал новые контакты с игроком на следующей неделе, чтобы достичь соглашения, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.
Ранее стало известно о планах "Манчестер Сити" подписать этой зимой нападающего франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омара Мармуша и защитника сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодира Хусанова.
Еще Гвардиола нашел идеальную замену Эрлингу Холанду.