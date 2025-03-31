Защитник "Райо Вальекано" Андрей Рациу стал одним из открытий сезона-2024/25 в Ла Лиге. Его стабильная и уверенная игра на позиции правого защитника позволила ему стать одним из лучших игроков чемпионата. Наряду с Жюлем Кунде, Рациу был самым надежным исполнителем на своем фланге, что не осталось незамеченным топ-клубами Европы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Интерес со стороны "Барселоны" и "Сити"

Его прогресс привлек внимание сразу двух грандов - "Барселоны" и "Манчестер Сити". Каталонцы рассматривают Рациу как приоритетную трансферную цель, поскольку у команды нет стабильного игрока на правом фланге обороны после ухода Жоау Канселу. Однако на сцену вышел "Сити", который ищет замену Кайлу Уокеру, покинувшему клуб.



Достоинства Рациу

В свои 26 лет румынский защитник достиг идеального уровня зрелости. Он демонстрирует высокую надежность в обороне, отлично читает игру и физически готов к интенсивному футболу. В "Райо Вальекано" он уверенно закрепился в основе, а также стал ключевым игроком сборной Румынии. Его стиль игры напоминает лучшие годы Дани Карвахаля, когда тот отличался стабильностью и дисциплиной.

"Барселона" делает ставку на игровую практику

Спортивный директор "Барселоны" Деку считает Рациу отличным вариантом для команды. Каталонцы ценят его универсальность, опыт работы в сложных тактических системах и доступную стоимость. Кроме того, в "Барсе" ему могут гарантировать больше игрового времени, чего будет сложнее добиться в "Манчестер Сити".



"Сити" предлагает амбициозный проект

Для Пепа Гвардиолы Рациу - потенциальное усиление, способное адаптироваться к его тактической системе. Учитывая уход Уокера и завершение аренды Канселу, "Сити" нуждается в крайнем защитнике, который может играть внутри и выполнять различные роли. Финансово английский клуб имеет преимущество и готов предложить более выгодные условия.

Летняя битва за трансфер

"Райо Вальекано" не намерен легко расставаться с Рациу, но если цена возрастет, "Барселона" может оказаться вне игры. Однако ключевым фактором станет сам футболист - его решение зависит от того, какой проект он сочтет наиболее подходящим для дальнейшего роста. Итоги этой трансферной гонки станут известны летом, но борьба между Деку и Гвардиолой уже началась.