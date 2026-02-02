Англия
2 февраля 13:00

Дорогостоящий новичок "Сити" снова забил и вошёл в историю

Антуан Семенью. ©ФК "Манчестер Сити"

Ганский вингер "Манчестер Сити" Антуан Семеньо продолжает ярко заявлять о себе в составе 10-кратных чемпионов Англии, передают Vesti.kz.

В матче 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (2:2) футболист отметился очередным забитым мячом, который стал для него уже четвёртым в составе "горожан".

Этот гол позволил Семеньо вписать своё имя в историю клуба. Как сообщает OptaJoe, 26-летний полузащитник стал лишь вторым игроком, сумевшим забить в четырёх из пяти первых матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях с момента основания АПЛ (с сезона-1992/93).

Ранее подобное достижение покорялось только тоголезскому форварду Эммануэлю Адебайору, который в 2009 году также отметился четырьмя голами на аналогичном отрезке.

Антуан Семеньо перебрался в коллектив Хосепа Гвардиолы 9 января 2026 года из "Борнмута". Сумма трансфера, по данным источников, составила 75 миллионов евро, что сразу сделало ганца самым дорогим приобретением клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Семеньо провёл в общей сложности 26 матчей во всех турнирах, выступая за "Борнмут" и "Сити". На его счету 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

