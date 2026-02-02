Ганский вингер "Манчестер Сити" Антуан Семеньо продолжает ярко заявлять о себе в составе 10-кратных чемпионов Англии, передают Vesti.kz.
В матче 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (2:2) футболист отметился очередным забитым мячом, который стал для него уже четвёртым в составе "горожан".
Этот гол позволил Семеньо вписать своё имя в историю клуба. Как сообщает OptaJoe, 26-летний полузащитник стал лишь вторым игроком, сумевшим забить в четырёх из пяти первых матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях с момента основания АПЛ (с сезона-1992/93).
Ранее подобное достижение покорялось только тоголезскому форварду Эммануэлю Адебайору, который в 2009 году также отметился четырьмя голами на аналогичном отрезке.
В нынешнем сезоне Семеньо провёл в общей сложности 26 матчей во всех турнирах, выступая за "Борнмут" и "Сити". На его счету 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.