Камбэком с 0:2 и голом "скорпиона" обернулся матч "Сити" с Хусановым в АПЛ

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" завершился матч 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между хозяевами и "Манчестер Сити". Встреча завершилась ничьей 2:2, сообщают Vesti.kz.

Гости вышли вперёд уже на 11-й минуте — отличился Райан Шерки, а на 44-й минуте Антуан Семеньо удвоил преимущество "горожан". После перерыва хозяева постепенно отыгрывались: на 53-й минуте Доминик Соланке сократил разрыв, однако гол был засчитан как автогол защитника "Сити" Марка Гехи. На 71-й минуте Соланке эффектным ударом "скорпиона" сравнял счёт и установил окончательный результат. Видео гола можно увидеть ниже.

После этой игры "Тоттенхэм" набрал 29 очков и занимает 14-е место, а "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на второй позиции турнирной таблицы.

В следующем туре "шпоры" сыграют с "Манчестер Юнайтед" (7 февраля), а "горожане" встретятся с "Ливерпулем" (8 февраля).

Arteta's black magic turned Solanke into Prime Giroud 😭pic.twitter.com/QZH1do0ZJC — BallsTalk (@ballstalkpod) February 1, 2026

