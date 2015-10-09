Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:38
 

Камбэком с 0:2 и голом "скорпиона" обернулся матч "Сити" с Хусановым в АПЛ

Камбэком с 0:2 и голом "скорпиона" обернулся матч "Сити" с Хусановым в АПЛ ©ФК "Тоттенхэм"

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" завершился матч 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между хозяевами и "Манчестер Сити". Встреча завершилась ничьей 2:2, сообщают Vesti.kz.

Гости вышли вперёд уже на 11-й минуте — отличился Райан Шерки, а на 44-й минуте Антуан Семеньо удвоил преимущество "горожан". После перерыва хозяева постепенно отыгрывались: на 53-й минуте Доминик Соланке сократил разрыв, однако гол был засчитан как автогол защитника "Сити" Марка Гехи. На 71-й минуте Соланке эффектным ударом "скорпиона" сравнял счёт и установил окончательный результат. Видео гола можно увидеть ниже.

После этой игры "Тоттенхэм" набрал 29 очков и занимает 14-е место, а "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на второй позиции турнирной таблицы.

В следующем туре "шпоры" сыграют с "Манчестер Юнайтед" (7 февраля), а "горожане" встретятся с "Ливерпулем" (8 февраля).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
9 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Живи спортом!