"Барселона" сорвала планы "Сити" на игрока за 60 миллиардов

"Манчестер Сити" активно ищет замену для Кевина де Брюйне, и одним из главных кандидатов на эту роль стал полузащитник "Барселоны" Педри, сообщают Vesti.kz.

Однако, как сообщает Marca, каталонцы четко дали понять, что 22-летний футболист не продается.

Педри присоединился к "Барселоне" в сентябре 2019 года, хотя свой первый сезон он провел в аренде в "Лас-Пальмасе".

С тех пор он стал важнейшей фигурой в составе "сине-гранатовых", сыграв 187 матчей, забив 25 голов и отдав 20 результативных передач.

По оценкам экспертов Transfermarkt, стоимость Педри на данный момент составляет 120 миллионов евро (свыше 60 миллиардов тенге).