Англия
Вчера 22:52

"Барселона" сорвала планы "Сити" на игрока за 60 миллиардов

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"Манчестер Сити" активно ищет замену для Кевина де Брюйне, и одним из главных кандидатов на эту роль стал полузащитник "Барселоны" Педри, сообщают Vesti.kz.

Однако, как сообщает Marca, каталонцы четко дали понять, что 22-летний футболист не продается.

Педри присоединился к "Барселоне" в сентябре 2019 года, хотя свой первый сезон он провел в аренде в "Лас-Пальмасе".

С тех пор он стал важнейшей фигурой в составе "сине-гранатовых", сыграв 187 матчей, забив 25 голов и отдав 20 результативных передач.

По оценкам экспертов Transfermarkt, стоимость Педри на данный момент составляет 120 миллионов евро (свыше 60 миллиардов тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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