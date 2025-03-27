"Арсенал" покупает форварда за 120 миллионов после отказа "Барселоны"

"Барселона" начала прощаться с игроком, который ранее входил в список ее приоритетных целей и очень нравился президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному директору Деку, поскольку они рассчитывали усилить состав на будущее. Поиск преемника Роберта Левандовски продолжается. Поляк по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, что подтверждает его статистика во всех турнирах, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Возраст Левандовски заставляет "Барсу" задуматься о будущем

Однако в клубе осознают, что возраст Левандовски - ему в августе исполнится 37 лет - не позволяет рассчитывать на его участие в каждом матче. Вскоре "Барселоне" потребуется новый форвард, и среди возможных кандидатов появился Александер Исак, который уже доказал, что является одним из лучших нападающих в мире.



Александер Исак - один из главных кандидатов

С момента перехода в "Ньюкасл" шведский нападающий не перестает прогрессировать и получать заслуженные похвалы за свои выступления. Это привлекло внимание топ-клубов Европы, включая "Барселону". Однако его трансфер представляется крайне сложным из-за высоких финансовых требований владельцев "сорок".

Финансовый барьер на пути к трансферу

"Ньюкасл" требует за Исака более 100 миллионов евро - сумму, которую "Барса" не готова платить, особенно с учетом того, что в ее составе все еще есть Левандовски. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик выступает против этой сделки, поэтому трансфер этим летом не состоится. Тем временем другие клубы, заинтересованные в шведе, такие как дортмундская "Боруссия", АИК и "Виллем II", не упускают возможности побороться за этого форварда.

"Арсенал" тоже включается в борьбу за Исака

Особенно активен "Арсенал", который продолжает следить за Исаком и рассматривает его как ключевую цель на 2025 год. Микель Артета отчаянно нуждается в забивном нападающем, поскольку Габриэл Жезус не оправдал ожиданий и часто травмируется, а Кай Хаверц и Леандро Троссард не чувствуют себя комфортно в роли центрфорварда.



Исак может стать самым дорогим трансфером в истории "Арсенала"

Артета убежден, что Исак идеально впишется в систему "Арсенала", и клуб готов предложить за него 120 миллионов евро. Это сделало бы его самым дорогим трансфером в истории "канониров" наряду с Декланом Райсом.