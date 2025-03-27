Англия
Вчера 21:17

"Арсенал" покупает форварда за 120 миллионов после отказа "Барселоны"

©ФК "Арсенал"

"Барселона" начала прощаться с игроком, который ранее входил в список ее приоритетных целей и очень нравился президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному директору Деку, поскольку они рассчитывали усилить состав на будущее. Поиск преемника Роберта Левандовски продолжается. Поляк по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, что подтверждает его статистика во всех турнирах, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Возраст Левандовски заставляет "Барсу" задуматься о будущем

Однако в клубе осознают, что возраст Левандовски - ему в августе исполнится 37 лет - не позволяет рассчитывать на его участие в каждом матче. Вскоре "Барселоне" потребуется новый форвард, и среди возможных кандидатов появился Александер Исак, который уже доказал, что является одним из лучших нападающих в мире.

Александер Исак - один из главных кандидатов

С момента перехода в "Ньюкасл" шведский нападающий не перестает прогрессировать и получать заслуженные похвалы за свои выступления. Это привлекло внимание топ-клубов Европы, включая "Барселону". Однако его трансфер представляется крайне сложным из-за высоких финансовых требований владельцев "сорок".

Финансовый барьер на пути к трансферу

"Ньюкасл" требует за Исака более 100 миллионов евро - сумму, которую "Барса" не готова платить, особенно с учетом того, что в ее составе все еще есть Левандовски. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик выступает против этой сделки, поэтому трансфер этим летом не состоится. Тем временем другие клубы, заинтересованные в шведе, такие как дортмундская "Боруссия", АИК и "Виллем II", не упускают возможности побороться за этого форварда.

"Арсенал" тоже включается в борьбу за Исака

Особенно активен "Арсенал", который продолжает следить за Исаком и рассматривает его как ключевую цель на 2025 год. Микель Артета отчаянно нуждается в забивном нападающем, поскольку Габриэл Жезус не оправдал ожиданий и часто травмируется, а Кай Хаверц и Леандро Троссард не чувствуют себя комфортно в роли центрфорварда.

Исак может стать самым дорогим трансфером в истории "Арсенала"

Артета убежден, что Исак идеально впишется в систему "Арсенала", и клуб готов предложить за него 120 миллионов евро. Это сделало бы его самым дорогим трансфером в истории "канониров" наряду с Декланом Райсом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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