"Арсенал" готов уволить Артету и нашёл нового тренера

Главный тренер лондонского "Арсенала", испанский специалист Микель Артета может покинуть свой пост, если команда не сумеет выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ) или Лигу чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Нестабильные результаты "Арсенала"

По информации источника, в руководстве клуба усиливаются сомнения в будущем испанского специалиста на фоне крупных финансовых вложений в состав, которые пока не принесли желаемых трофеев.

В текущем сезоне "Арсенал" уже отдал победу "Манчестер Сити" (0:2) в финале Кубка английской лиги, затем вылетел из Кубка Англии, проиграв "Саутгемптону" (1:2), представляющему Чемпионшип. В 32-м туре АПЛ "канониры" также сенсационно уступили "Борнмуту" (1:2).

Главный кандидат на замену Артете

На фоне нестабильных результатов клуб, по данным СМИ, уже рассматривает вариант с заменой главного тренера. Основным кандидатом называется Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет итальянский "Комо" и ведёт команду к борьбе за еврокубки. Ранее испанец выступал в лондонском клубе в период игровой карьеры.





Достижения Артеты в "Арсенале"

Микель Артета руководит "Арсеналом" с декабря 2019 года. За это время он выиграл с командой Кубок Англии сезона-2019/20 и два Суперкубка Англии (2020, 2023). Действующий контракт тренера рассчитан до июня 2027 года.

