Вчера 21:15

"Арсенал" готов уволить Артету и нашёл нового тренера

Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер лондонского "Арсенала", испанский специалист Микель Артета может покинуть свой пост, если команда не сумеет выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ) или Лигу чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Нестабильные результаты "Арсенала"

По информации источника, в руководстве клуба усиливаются сомнения в будущем испанского специалиста на фоне крупных финансовых вложений в состав, которые пока не принесли желаемых трофеев.

В текущем сезоне "Арсенал" уже отдал победу "Манчестер Сити" (0:2) в финале Кубка английской лиги, затем вылетел из Кубка Англии, проиграв "Саутгемптону" (1:2), представляющему Чемпионшип. В 32-м туре АПЛ "канониры" также сенсационно уступили "Борнмуту" (1:2).

Главный кандидат на замену Артете

На фоне нестабильных результатов клуб, по данным СМИ, уже рассматривает вариант с заменой главного тренера. Основным кандидатом называется Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет итальянский "Комо" и ведёт команду к борьбе за еврокубки. Ранее испанец выступал в лондонском клубе в период игровой карьеры.


Достижения Артеты в "Арсенале"

Микель Артета руководит "Арсеналом" с декабря 2019 года. За это время он выиграл с командой Кубок Англии сезона-2019/20 и два Суперкубка Англии (2020, 2023). Действующий контракт тренера рассчитан до июня 2027 года.

"Арсенал" принял решение по главному тренеру после вылета из Кубка Англии

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

