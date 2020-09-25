Все страшное позади?! В Китае стартовал офлайн чемпионат мира по League of Legends

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В китайском Шанхае стартовал чемпионат мира по League of Legends. Соревнование стало первым большим LAN-турниром с начала пандемии, передает корреспондент Vesti.kz.
Организаторам турнира пришлось удлинить сцену и рассадить всех участников на расстоянии полутора метров друг от друга. Игроки и тренеры сидят за компьютерами без масок, при этом судьи и обслуживающий персонал полностью экипированы.
Комментаторы же турнира сидят без масок и не соблюдают дистанцию. Соревнование проходит без зрителей, которые смотрят лишь онлайн-трансляции матчей.
Чемпионат стартовал 25 сентября. Участники разыграют четыре квоты в следующий этап, который пройдет с 3 по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет 2 250 000 долларов.
Отметим, что из-за пандемии были отменены такие грандиозные события, как The International по Dota 2 и Rio Major по CS:GO.