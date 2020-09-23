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В Казахстане распустили киберспортивный мультиклуб. Названа причина

Он имел представительство в нескольких дисциплинах.

В Казахстане распустили киберспортивный мультиклуб. Названа причина
Фото: Se7en Esports©
Новости спорта Киберспорт
0

Казахстанская киберспортивная организация Se7en Esports прекратила свое существование, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник.  

Все составы были распущены еще в июле 2020 года, а организация ликвидирована. Причиной прекращения работы стала пандемия коронавируса, вынудившая клуб отправить игроков по домам.


Se7en Esports - мультигейминговый киберспортивный клуб из Казахстана. Организация была образована в сентябре 2018 года и имела составы по Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Dota 2, Starcraft 2, а также APEX Legends. Составы клуба входили в топ-100 рейтинга CS:GO и PUBG.

Команда по PUBG становилась серебряным призером Europe League 2019 - Kick-off Cup и выиграла PRO League Season 1. Между тем состав по CS:GO дважды становился бронзовым призером GetInPro Summer Cup Stage 2.

Напомним, что первыми Se7en Esports отказались от услуг состава по CS:GO.

 

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Метки:
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