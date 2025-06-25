"Тобол" выступил с официальным заявлением по Чеснокову

Стало известно, почему полузащитник костанайского "Тобола" Ислам Чесноков не может помочь команде в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана против столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

Как сообщила пресс-служба клуба, футболист сегодня, 25 июня, находится в роли болельщика. Причина отсутствия - перебор желтых карточек, из-за чего Чесноков вынужден пропустить встречу.

Напомним, ранее стало известно, что Ислам подписал предварительное соглашение с шотландским "Хартс" и продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.

Отметим, что уже состоялся первая полуфинальная игра Кубка Казахстана между петропавловским "Кызылжаром" и шымкентским "Ордабасы". Встреча завершилась неожиданным счетом.