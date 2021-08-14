"Кайсар" обыграл "Акжайык" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
14 августа 22:54
Кубок Казахстана по футболу
Тур 6
Кайсар - Акжайык 3:0

Голы: Кенесов, 25 (1:0) ; Алтынбеков, 38 (2:0) ; Битанг, 85 (3:0)

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Турнирная таблица

"Кайсар" одержал победу над "Акжайыком" в последнем матче группы С Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Сначала на 24-й минуте отличился Арман Кенесов, а затем на 38-й Елжас Алтынбеков. А окончательный счет на 86-й минуте установил Кларенс Битанг, пробивший пенальти.

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

В шести матчах кызылординский клуб набрал 11 очков и уже точно не опустится ниже второго места. Обладатель еще одной путевки в группе определится завтра, 15 августа, после матча "Актобе" - "Астана". С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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Метки:
Кайсар ФК Акжайык ФК Кубок РК по футболу


Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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14 августа 22:54
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