Уже совсем скоро семейский "Елимай" впервые в истории сыграет в еврокубках. В первом квалификационном раунде Лиги конференций им предстоить сыграть с армянским "Алашкертом". Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с этим клубом.

Первая игра пройдёт 9 июля в Ереване, а ответная - 16 июля в Семее. Спустя 30 лет "Елимай" вновь выступит на континентальном клубном турнире, но если тогда это была азиатская Лига чемпионов, то сейчас - европейская Лига конференций.





Добыли последнюю путёвку в еврокубки

Клубу "Алашкерт" 36 лет. В прошедшем сезоне чемпионата Армении команда не без труда пробилась в еврокубки, заняв четвёртое место в турнирной таблице.

Во второй половине прошлого десятилетия клуб доминировал на внутренней арене, став чемпионом три раза подряд (2016-2018). Последний раз они выигрывали золотые медали в сезоне 2020/21.





В прошлом сезоне выбили "Арсенал", но вылетели из ЛК

"Алашкерт", в отличие от "Елимая", имеет опыт выступлений в еврокубках, но пробиться в основной турнир им никогда не удавалось.

В прошлом сезоне армянский коллектив тоже играл в Лиге конференций. В первом раунде они по сумме двух встреч разгромили черногорский "Арсенал" (7:2), но во втором проиграли венгерскому "Дебрецену" в серии пенальти (2:2, 1:3 - по пенальти).





Давние знакомые "Кайрата" - счёт с ними равный

С казахстанскими клубами "Алашкерт" пересекался не единожды, и каждый раз в оппонентах был "Кайрат". Первые встречи прошли во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16. Тогда они проиграли в гостях со счётом 0:3, забили Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Деспотович. Дома же армянский клуб добыл победу, но только со счётом 2:1 (у гостей забил Гоу). В итоге "Кайрат" прошёл дальше.

Зато в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2021/22 "Алашкерт" взял реванш. Тогда встреча в Алматы завершилась ничьей (0:0), а у себя "Алашкерт" дожал алматинцев в овертайме - 3:2. В той игре "Кайрат" остался в меньшинстве после удаления Дениса Полякова во втором тайме, а в начале овертайма их осталось девять человек из-за красной карточки Айбола Абикена.

В составе алматинцев в той встрече забили как раз Абикен и Артур Шушеначев.

Стоимость состава и сборники в команде

По стоимости составов команды сопоставимы. Общий ценник игроков "Алашкерта" - 4,91 миллиона евро, "Елимая" - 6,75 миллиона евро.

Самыми дорогостоящими игроками ереванцев являются капитан Карен Налдандян, гвинейский форвард Момо Туре и нигерийский вингер Олавале Фарайола - по 400 тысяч евро. В составе "Елимая" они не вошли бы в топ-4 самых дорогостоящих.

В "Алашкерте" есть несколько игроков сборной Армении. В этом году в национальную команду вызывались вратарь Арсен Бегларян, крайний защитник Арсен Садоян и капитан Налбандян.



До первой игры против "Алашкерта" команда Андрея Карповича проведёт три матча в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Наличие официальных встреч и игровой тонус точно должны стать преимуществом семейчан.

В целом, "Алашкерт" не представляет из себя непроходимого соперника. Это четвёртая команда чемпионата Армении, играть с которой можно и нужно.

В "Елимае" очень громко говорили о попадании в еврокубки, а это значит, что амбиции высокие. Поэтому надеемся, что казахстанскому коллективу удастся доказать своё превосходство на поле.

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