Послезавтра, 5 ноября, "Кайрат" проведёт третий матч на общем этапе Лиги конференций. В этот раз алматинцев ждёт единственная встреча с соперником из топ-5 лиг Европы - итальянской "Аталантой". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущем положении дел команды из Бергамо.

До прошлого еврокубкового сезона казахстанские клубы никогда не пересекались с итальянскими, но всё изменил как раз "Кайрат". Год назад они играли в гостях с миланским "Интером" на общем этапе Лиги чемпионов и проиграли 1:2. Теперь они встретятся с другими нерадзурри - "Аталантой".





"Кайрат" завершил сезон в КПЛ и остался без Уразбахтина

На прошедших выходных завершился сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В конечном итоге "Кайрат" набрал 65 очков и финишировал на втором месте в таблице, отстав от "Ордабасы" на три балла. Теперь клубу ещё полтора месяца предстоит играть только в Лиге конференций - осталось четыре встречи. И делать это без стабильной игровой практики будет очень непросто, ведь у соперников сезон в самом разгаре.

Также ситуацию в определённой степени усугубляет недавний уход Рафаэля Уразбахтина, который работал в команде непрерывно более двух лет. С другой стороны, эти перемены могут дать и позитив - смотря как команда отреагирует. Пока же исполняющим обязанности является Жора Арутюнян, который успешно работал с "Кайратом-Жастар" в первой лиге, заняв с командой второе место.

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"Аталанта" проваливает старт сезона: есть шансы на апсет?

Начнём с того, что прошлый сезон бергамаски завершили на седьмом месте в Серии А. Также они добрались до полуфинала Кубка Италии, а ещё до 1/8 финала Лиги чемпионов. В раунде плей-офф даже выбили дортмундскую "Боруссию" - 4:3 (0:2, 4:1), но в 1/8 не справились с мощной "Баварией" - 2:10 (1:6, 1:4).

Этот сезон команда Маурицио Сарри начала с финального раунда квалификации Лиги конференций. И там "Аталанте" пришлось очень непросто с израильским "Хапоэлем" из Тель-Авива. В Италии они сыграли по нулям, а в гостях всё решил только один гол Джанлуки Скамакки - 1:0. То есть четвёртая команда Израиля была пройдена с большим трудом.



В Серии А после десяти туров у "Аталанты" кошмарные результаты. Они набрали всего 11 очков и занимают 13-е место с разницей голов 16:20. В сентябре у них была серия из трёх поражений - они уступили "Роме" (1:2), "Кальяри" (1:2) и "Ювентусу" (0:2). А в последних четырёх турах у них в сумме всего два очка за счёт ничьих с "Фрозиноне" (4:4) и "Фиорентиной" (2:2), в то время как "Милану" (2:3) и "Парме" (0:3) они проиграли.

На общем этапе Лиги конференций они стартовали с домашней победы над "Пафосом" (3:1), но во втором туре в гостях проиграли "Аяксу" (0:2). Так что результаты крайне нестабильные. Во всех турнирах этого сезона у команды всего пять побед в 14 матчах, а проиграли они шесть раз.

После десяти туров у "Аталанты" наименьшее количество очков за 12 лет (11 баллов). Хуже было в 2014 году, когда они набрали девять очков за десять игр и в итоге завершили кампанию на 17-м месте.

У них самая низкая позиция в Серии А после десяти туров за последние восемь лет - в 2018-м они были на 15-м месте, но при этом умудрились завершить сезон на третьей строчке.

А пропустить 20 голов за десять туров - вообще нонсенс. Это худший показатель для "Аталанты" за 33 года - в 1993-м они пропустили 21 мяч за такое же количество матчей. Так что "Кайрату" будет противостоять сильно страдающая "Аталанта".





Важные игроки "Аталанты" не сыграют с "Кайратом"

Трансферная стоимость игроков "Аталанты" оценивается порталом Transfermarkt в 449,1 миллиона евро, и это в почти в 50 раз больше общего ценника исполнителей "Кайрата" (9,2 миллиона). Самым дорогостоящим в их составе является капитан команды и хавбек сборной Бразилии Эдерсон, оценивающийся в 40 миллионов.

При этом ряд игроков итальянского клуба находятся в лазарете. Особенно пострадала линия защиты, так как на данный момент в списке травмированных швед Исак Хин, датчанин Томас Кристенсен, ивуариец Одилон Коссуну, босниец Сеад Колашинац и итальянец Рауль Белланова. Также повреждения получили полузащитник Джанлука Гаэтано и форвард Скамакка. В сумме эти игроки стоят 111 миллионов евро, так что потери ощутимые.

Возможно, что кто-то из них и восстановится к игре с "Кайратом", но пока говорить об этом преждевременно. Однако тут же стоит добавить, что и фактический ценник казахстанцев будет скромнее, так как уже длительное время из-за травмы отсутствует самый дорогостоящий игрок команды Жоржиньо Монтейру, оценивающийся в миллион евро.



После двух туров Лиги конференций в активе "Аталанты" три очка, а у "Кайрата" один балл. Итальянцы являются большими фаворитами этого матча, но при этом нельзя отрицать тот факт, что сегодняшняя "Аталанта" далека от своих лучших кондиций, а "Кайрату" в принципе терять нечего. В предыдущих матчах они поделили очки с латвийской "Ригой" на выезде (1:1), а также проиграли дома греческому "Панатинаикосу" (1:5).

Напомним, что после этого матча "Кайрат" сыграет дома со шведским "Мьёльбю" через три недели (26 ноября). Спустя ещё две недели на своём поле пройдёт игра с румынским "Университатя Крайова" (10 декабря), а ещё неделей позже в гостях будет встреча с нидерландским "Твенте" (17 декабря).