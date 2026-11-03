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Серия неудач и худшие цифры за 33 года: "Кайрат" удивит кризисную "Аталанту"?

Мартынович, Анарбеков и Мата. Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Послезавтра, 5 ноября, "Кайрат" проведёт третий матч на общем этапе Лиги конференций. В этот раз алматинцев ждёт единственная встреча с соперником из топ-5 лиг Европы - итальянской "Аталантой". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущем положении дел команды из Бергамо.

До прошлого еврокубкового сезона казахстанские клубы никогда не пересекались с итальянскими, но всё изменил как раз "Кайрат". Год назад они играли в гостях с миланским "Интером" на общем этапе Лиги чемпионов и проиграли 1:2. Теперь они встретятся с другими нерадзурри - "Аталантой".


 "Кайрат" завершил сезон в КПЛ и остался без Уразбахтина

На прошедших выходных завершился сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В конечном итоге "Кайрат" набрал 65 очков и финишировал на втором месте в таблице, отстав от "Ордабасы" на три балла. Теперь клубу ещё полтора месяца предстоит играть только в Лиге конференций - осталось четыре встречи. И делать это без стабильной игровой практики будет очень непросто, ведь у соперников сезон в самом разгаре.

Также ситуацию в определённой степени усугубляет недавний уход Рафаэля Уразбахтина, который работал в команде непрерывно более двух лет. С другой стороны, эти перемены могут дать и позитив - смотря как команда отреагирует. Пока же исполняющим обязанности является Жора Арутюнян, который успешно работал с "Кайратом-Жастар" в первой лиге, заняв с командой второе место.

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"Аталанта" проваливает старт сезона: есть шансы на апсет?

Начнём с того, что прошлый сезон бергамаски завершили на седьмом месте в Серии А. Также они добрались до полуфинала Кубка Италии, а ещё до 1/8 финала Лиги чемпионов. В раунде плей-офф даже выбили дортмундскую "Боруссию" - 4:3 (0:2, 4:1), но в 1/8 не справились с мощной "Баварией" - 2:10 (1:6, 1:4).

Этот сезон команда Маурицио Сарри начала с финального раунда квалификации Лиги конференций. И там "Аталанте" пришлось очень непросто с израильским "Хапоэлем" из Тель-Авива. В Италии они сыграли по нулям, а в гостях всё решил только один гол Джанлуки Скамакки - 1:0. То есть четвёртая команда Израиля была пройдена с большим трудом.


В Серии А после десяти туров у "Аталанты" кошмарные результаты. Они набрали всего 11 очков и занимают 13-е место с разницей голов 16:20. В сентябре у них была серия из трёх поражений - они уступили "Роме" (1:2), "Кальяри" (1:2) и "Ювентусу" (0:2). А в последних четырёх турах у них в сумме всего два очка за счёт ничьих с "Фрозиноне" (4:4) и "Фиорентиной" (2:2), в то время как "Милану" (2:3) и "Парме" (0:3) они проиграли.

На общем этапе Лиги конференций они стартовали с домашней победы над "Пафосом" (3:1), но во втором туре в гостях проиграли "Аяксу" (0:2). Так что результаты крайне нестабильные. Во всех турнирах этого сезона у команды всего пять побед в 14 матчах, а проиграли они шесть раз.

После десяти туров у "Аталанты" наименьшее количество очков за 12 лет (11 баллов). Хуже было в 2014 году, когда они набрали девять очков за десять игр и в итоге завершили кампанию на 17-м месте.

У них самая низкая позиция в Серии А после десяти туров за последние восемь лет - в 2018-м они были на 15-м месте, но при этом умудрились завершить сезон на третьей строчке.

А пропустить 20 голов за десять туров - вообще нонсенс. Это худший показатель для "Аталанты" за 33 года - в 1993-м они пропустили 21 мяч за такое же количество матчей. Так что "Кайрату" будет противостоять сильно страдающая "Аталанта".


Важные игроки "Аталанты" не сыграют с "Кайратом"

Трансферная стоимость игроков "Аталанты" оценивается порталом Transfermarkt в 449,1 миллиона евро, и это в почти в 50 раз больше общего ценника исполнителей "Кайрата" (9,2 миллиона). Самым дорогостоящим в их составе является капитан команды и хавбек сборной Бразилии Эдерсон, оценивающийся в 40 миллионов.

При этом ряд игроков итальянского клуба находятся в лазарете. Особенно пострадала линия защиты, так как на данный момент в списке травмированных швед Исак Хин, датчанин Томас Кристенсен, ивуариец Одилон Коссуну, босниец Сеад Колашинац и итальянец Рауль Белланова. Также повреждения получили полузащитник Джанлука Гаэтано и форвард Скамакка. В сумме эти игроки стоят 111 миллионов евро, так что потери ощутимые.

Возможно, что кто-то из них и восстановится к игре с "Кайратом", но пока говорить об этом преждевременно. Однако тут же стоит добавить, что и фактический ценник казахстанцев будет скромнее, так как уже длительное время из-за травмы отсутствует самый дорогостоящий игрок команды Жоржиньо Монтейру, оценивающийся в миллион евро.


После двух туров Лиги конференций в активе "Аталанты" три очка, а у "Кайрата" один балл. Итальянцы являются большими фаворитами этого матча, но при этом нельзя отрицать тот факт, что сегодняшняя "Аталанта" далека от своих лучших кондиций, а "Кайрату" в принципе терять нечего. В предыдущих матчах они поделили очки с латвийской "Ригой" на выезде (1:1), а также проиграли дома греческому "Панатинаикосу" (1:5).

Напомним, что после этого матча "Кайрат" сыграет дома со шведским "Мьёльбю" через три недели (26 ноября). Спустя ещё две недели на своём поле пройдёт игра с румынским "Университатя Крайова" (10 декабря), а ещё неделей позже в гостях будет встреча с нидерландским "Твенте" (17 декабря).

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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