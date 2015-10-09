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"Кайрат" даст шанс тренеру академии? Его проверят в матчах Лиги конференций

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"Кайрат" даст шанс тренеру академии? Его проверят в матчах Лиги конференций Жора Арутюнян. Фото: ФК "Кайрат"©

Финиш сезон "Кайрат" проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Жоры Арутюняна. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о будущем молодого специалиста и его шансах полноценно возглавить основную команду. 

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Финиш сезон "Кайрат" проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Жоры Арутюняна. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о будущем молодого специалиста и его шансах полноценно возглавить основную команду. 

В прошедшем 30-м туре КПЛ Арутюнян провел дебютный матч во главе "Кайрата". Команда не решала каких-либо турнирных задач, а вот соперник - "Алтай" - напротив, нуждался в очках, поскольку вел борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе. В итоге матч завершился вничью - 1:1. 

По этой игре нельзя делать глубокие выводы. Да, тренер несколько ротировал состав, поставил Шерхана Калмурзу в ворота, изменил расположение в центре поля и атаке, создав ромб в полузащите. Но гораздо любопытнее, что говорил сам Арутюнян после матча. 

"Решение о нашем назначении было очень неожиданным, потому что мы готовились к матчу Юношеской лиги УЕФА, но так произошло. В футболе всякое бывает. Пришлось приступать. Конечно, это была наша мечта всегда. Я 13 лет работаю в футбольном клубе "Кайрат". И с первого дня ты мечтаешь возглавить главную команду, если ты ставишь перед собой самые высокие цели. Нам дали пять матчей до конца сезона — руководство хочет посмотреть, что получится изменить, а что нет.

Мы проделали хорошую работу в Первой лиге (c "Кайрат-Жастар"), у нас есть определенное видение, мы хотим его прививать. Понятно, что за три дня сложно кардинально что-то изменить. Думаю, со временем вы увидите немного другой футбол", - заявил Арутюнян. 

Очевидно, что молодой тренер имеет амбиции. Он не зря подчеркнул свой бэкграунд и достижения. То есть Арутюнян ближайшие матчи Лиги конференций рассматривает не просто как эпизодическую возможность поработать с основой, но и заявить о себе руководству, получив полноценный контракт. При этом он еще и декларировал задачу по изменению стиля игры, что тоже выглядит смелым заявлением. 

Однако даже при позитивных результатах в Лиге конференций назначение Арутюняна в "Кайрат" выглядит маловероятным. Прежде всего из-за отсутствия тренерской лицензии PRO (об этом мы говорили и раньше). Кроме того, по нашим данным, руководство "Кайрата" сразу обозначило молодому тренеру свою позицию: клуб в поиске иностранного специалиста и, когда он придет, Арутюнян почти наверняка войдет в его штаб в качестве ассистента. 


Именно такой вариант рассматривается "Кайратом" как первостепенный. Но для Арутюняна ближайшие матчи Лиги конференций, так или иначе, возможность показать себя, причем не на локальном, а на международном уровне. Как мы помним, тот же Рафаэль Уразбахтин тоже не сразу получил должность главного тренера в "Кайрате". Не исключено, что примерно в таком же сценарии будет развиваться карьера Арутюняна. 

Напомним, что на этой неделе, 5 ноября, "Кайрат" сыграет третий матч общего этапа Лиги конференций против итальянской "Аталанты". Матч пройдет на выезде - в Бергамо.

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Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
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