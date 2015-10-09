"Кайрат" заменит Уразбахтина иностранным тренером? В клубе принято решение

За тур до финиша чемпионата Казахстана Рафаэль Уразбахтин покинул "Кайрат" и теперь алматинцы ведут поиск нового главного тренера. У руководства "желто-черных" есть список кандидатов на вакантный пост, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уход Уразбахтина не стал неожиданностью внутри клуба, поскольку давление из-за результатов в этом сезоне нарастало и для тренера было очевидно, что он уйдет в случае потери чемпионского титула КПЛ.

На данный момент основной командой руководит тренер "Кайрат-Жастар" Жора Арутюнян, но это решение выглядит промежуточным по нескольким причинам. В первую очередь у Арутюняна нет лицензии PRO, которая позволяет быть главным тренером в высших дивизионах (поступление на обучение по этой категории стартует лишь летом 2027 года).

Кроме того, "Кайрат" на данный момент вообще не рассматривает ни одного казахстанского тренера, включая специалистов из системы клуба. В клубе сейчас изучают список кандидатов из иностранных специалистов. Вероятно, "Кайрат" продолжит давно заданный вектор, предусматривающий вертикальный футбол с высоким прессингом, поэтому клуб ведет поиск тренера именно с такой стилистикой игры, а также умеющего работать с молодежью.

Но остается открытым другой вопрос, в какой период произойдет это назначение, в ближайшее время или же в декабре, когда "Кайрат" сыграет заключительные матчи общего этапа Лиги конференций.

Напомним, что "Кайрат" завершает КПЛ-2026 на втором месте, а также занимает 31-ю позицию в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав одно очко после двух туров.

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