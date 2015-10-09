Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
27 октября 21:00
 

Кварацхелия прооперирован после матча с "Барселоной": что известно о восстановлении

  Комментарии

Поделиться
Кварацхелия прооперирован после матча с "Барселоной": что известно о восстановлении ©Depositphotos.com/[email protected]

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщают Vesti.kz.

Хирургическое вмешательство прошло успешно в одной из больниц Дохи (Катар), сообщает официальный сайт парижского клуба.

Теперь 25-летнему грузинскому футболисту предстоит пройти курс реабилитации. В ПСЖ пока не называют сроки его возвращения на поле. При подобных повреждениях восстановление обычно занимает от шести до девяти месяцев.

Кварацхелия получил травму в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором парижане одержали победу со счётом 4:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Генуя   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 00:45   •   идёт
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Дженоа
Ничья
Ювентус
Проголосовало 98 человек

Реклама

Живи спортом!