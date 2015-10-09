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Испания
27 октября 21:35
 

Ямаль предчувствовал поражение в борьбе за "Золотой мяч": что его насторожило

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Ямаль предчувствовал поражение в борьбе за "Золотой мяч": что его насторожило ©x.com/FCBarcelona

В "Барселоне" ещё до церемонии вручения "Золотого мяча" подозревали, что награда достанется нападающему "Баварии" Харри Кейну, а не Ламину Ямалю, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

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В "Барселоне" ещё до церемонии вручения "Золотого мяча" подозревали, что награда достанется нападающему "Баварии" Харри Кейну, а не Ламину Ямалю, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 19-летний вингер и сам начал склоняться к такому исходу ещё за неделю до церемонии. Окончательно Ямаль, как утверждается, убедился в этом, когда заметил, что всё руководство "Баварии" приехало на мероприятие в Лондон.

После завершения церемонии футболист не стал задерживаться на гала-вечере. Ямаль отправился в отель, чтобы поспать, а затем поужинал в своём номере вместе с девушкой Инес Гарсией.

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