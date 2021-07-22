Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига конференций
Сегодня 09:08
 

Прямая трансляция ответного матча "Астаны" в Лиге конференций

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция ответного матча "Астаны" в Лиге конференций ©ФК "Астана"

Сегодня, 16 июля, "Астана" проведёт ответный матч с албанским "Динамо Сити" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 16 июля, "Астана" проведёт ответный матч с албанским "Динамо Сити" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

В первой игре "Динамо Сити" уступило на своём поле со счётом 0:1. Решающий гол у гостей на 69-й минуте забил Рамазан Каримов.

Напомним, что проигравший вылетит из еврокубков, а победитель противостояния продолжит борьбу во втором раунде отборочного цикла.

Между тем алматинский "Кайрат" вышел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов, обыграв черногорскую "Сутьеску".

Бабаян сделал заявление перед решающим матчем "Астаны" в еврокубках

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Динамо Сити Тр
Динамо Сити Тр
(Тирана)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Динамо Сити Тр
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!