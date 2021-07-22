Прямая трансляция ответного матча "Астаны" в Лиге конференций

Сегодня, 16 июля, "Астана" проведёт ответный матч с албанским "Динамо Сити" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

В первой игре "Динамо Сити" уступило на своём поле со счётом 0:1. Решающий гол у гостей на 69-й минуте забил Рамазан Каримов.

Напомним, что проигравший вылетит из еврокубков, а победитель противостояния продолжит борьбу во втором раунде отборочного цикла.

Между тем алматинский "Кайрат" вышел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов, обыграв черногорскую "Сутьеску".

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