Алматинский "Кайрат" вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче первого квалификационного раунда чемпион Казахстана на выезде встречался с черногорской "Сутьеской". Игра прошла в Никшиче и завершилась минимальной победой алматинцев - 2:0.

На 68-й минуте Исмаил Бекболат точно завершил атаку своей команды и вывел "Кайрат" вперед. А на 80-й Жоржиньо забил в ворота хозяев пенальти.

При этом доигрывал матч "Кайрат" в большинстве, так как на 79-й минуте у "Сутьеску" был удален защитник Андрия Разнатович.

По сумме двух матчей подопечные Рафаэля Уразбахтина уверенно прошли в следующий этап турнира. В первой встрече, состоявшейся в Алматы, "Кайрат" обыграл "Сутьеску" со счетом 2:1, благодаря чему выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. В следующем раунде "Кайрат" сыграет с кипрской "Омонией".

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