Названа причина провального выступления казахстанских клубов в Лиге конференций

Известный казахстанский функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал выступление "Тобола", "Астаны", "Кайрата" и "Кызыл-жара" в Лиге конференций. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил причины неудачной игры большинства команд.

"Прошедшие матчи наглядно показали уровень казахстанского клубного футбола. В данный момент мы не можем играть даже с такими клубами. Хотя среди соперников наших команд не было сильных. Все они примерно нашего уровня.

К сожалению, проблема в том, что у них есть стержень, есть потенциал. Уровень казахстанского чемпионата упал. В наших командах по три-четыре раза играют одни и те же легионеры. Нужно вкладываться в свою инфраструктуру.

Единственным приятным моментом в прошедших матчах стало то, что в составе "Кайрата" играли свои воспитанники. Они хотя бы набираются опыта. Однако в целом нам нужно менять подход к футболу.

Ни один легионер не рассматривает Казахстан как трамплин в Европу. Сюда приходят только те, которые оказались ненужными. К сожалению, это факт, с которым нужно смириться. Я очень хочу, чтобы наши команды сотворили чудо в ответных матчах, но в это веры нет", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что "Тобол" на своем поле оказался сильнее гибралтарского клуба "Линкольн Ред Импс" (2:0), а "Астана" на выезде была разгромлена польским "Ракувом". Также "Кызыл-Жар" в Нур-Султане уступил "Осиеку" из Хорватии, а "Кайрат" в Алматы проиграл венгерской "Кишварде". Ответные игры турнира пройдут 26-28 июля.

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