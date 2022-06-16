Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанско-венгерское противостояние на старте еврокубкового сезона-2022/23 будет сверхактуальным. В Лиге чемпионов "Тобол" будет соперничать с "Ференцварошем", а вот "Кайрату" в оппоненты досталась "Кишварда". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем алматинцам предстоит сыграть за выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

"Кишварда" - клуб из одноименного города, серебряный призер завершившегося сезона в чемпионате Венгрии. В таблице "красно-белые" финишировали вслед за "Ференцварошем" с отставанием на 12 очков. Для "Кишварды" это еврокубковый дебют, а ведь еще в 2015-м клуб играл в третьем по силе дивизионе страны.

Трансферная стоимость игроков "Кишварды" - 8,9 миллиона евро, и по этому показателю венгры уступают "Кайрату" (10,85 миллиона). Самым дорогостоящим футболистом "Кишварды" является румынский атакующий полузащитник Клаудиу Бумба. Он оценивается в 900 тысяч евро и в алматинской команде по этому показателю замыкал бы топ-3.

В составе венгерского клуба играет экс-полузащитник "Актобе" Слободан Симович. В казахстанской команде серб играл во второй половине сезона-2017. Всего за "Актобе" Симович отыграл десять матчей, в которых заработал два предупреждения. Что касается соперников, то в нынешнем составе "Кайрата" никто не играл в чемпионате Венгрии.

Главный тренер "красно-белых" - 41-летний Габор Эрош. Будучи игроком, он сам провел несколько сезонов в "Кишварде" (2014-2017). Лишь в прошлом году Эрош завершил карьеру игрока, а в ноябре был назначен на пост главного тренера команды.

Домашней ареной "Кишварды" является стадион "Варкерт", который вмещает 2,8 тысячи зрителей.

Изучив всех соперников казахстанских клубов на старте еврокубкового пути-2022/23, можно сказать, что "Кайрату" достался менее грозный соперник. Но, учитывая форму алматинцев и тренерскую чехарду, непонятно, в какой форме команда подойдет к июльским баталиям.

Отметим, что первый матч пройдет в Алматы 21 июля, а ответный - 28-го числа в Венгрии.

Ранее мы рассказали о соперниках других казахстанских клубов в еврокубках:

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Фото: ФК "Кишварда", YouTube-канал GFT Staduim©️

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