Как казахстанские клубы провалились в еврокубках? Такого не было 10 лет

Во втором раунде квалификации еврокубков выступят только два казахстанских клуба. "Астана" и "Елимай" не смогли преодолеть барьер стартового раунда Лиги конференций, вылетев из континентальных турниров. Корреспондент Vesti.kz подводит итоги этих матчей.

Обе команды проводили ответные матчи дома после удовлетворительных результатов в гостях. "Астана" не воспользовалась выездной победой над албанским "Динамо Сити" (1:0), проиграв дома со счётом 1:4 в овертайме (с 49-й минуты играли в меньшинстве). А "Елимай" в гостях сыграл вничью с армянским "Алашкертом" (1:1), а дома проиграл в серии пенальти (2:2, 5:6 - пен).

Худший провал казахстанцев за 10 лет

Очень давно не было такого, чтобы сразу два казахстанских клуба вылетели из еврокубков уже после первого раунда квалификации. В прошлом году такое случилось с "Ордабасы", когда они не справились с грузинским "Торпедо Кутаиси", два года назад - с "Актобе", который был выбит боснийским "Сараево".

С 2021 по 2023 годы все казахстанские участники еврокубков выступали во втором раунде. До этого на протяжении нескольких лет сразу вылетал только один казахстанский клуб, а остальные продолжали путь.

А вот синхронный вылет сразу двух клубов после первого раунда случился впервые за десять лет. В 2016 году, когда ещё не было Лиги конференций, после поражений в первом квалификационном раунде Лиги Европы из еврокубков вылетели "Актобе" и "Ордабасы". Первые уступили венгерскому МТК, вторые - сербскому "Чукарички". И вот, спустя десять лет, казахстанские клубы вновь повторили этот провал...

Боль "Астаны" и неоправданные ожидания "Елимая"

Если сделать краткие выводы по матчам обеих команд, то бросается в глаза то, что и "Астана", и "Елимай" считались абсолютными фаворитами в своих домашних матчах. "Астана" проиграла, и сделала это с треском. Но ситуация вышла из-под контроля после удаления Кипраса Кажуколоваса на 49-й минуте.

А ведь ещё до него, в конце первого тайма, албанцы стали перехватывать инициативу и постоянно давили. На второй тайм "Динамо Сити" вышли заряженными, веря в камбэк, а ведь общий счёт противостояния был тогда 0:2. Пенальти и удаление соперника перевернули ход встречи в один миг.

Однако вопросы по заменам и решениям Григория Бабаяна всё равно были и есть. Конечно, тренер знает больше деталей, чем люди со стороны, но некоторые вещи всё же не укладываются в голове, и дело не только выборе тех же вратарей, о чём говорит большинство болельщиков.

Не случись удаления, "Астана" вряд ли упустила бы преимущество в этой игре. Но на то и существуют футбольные правила, и играть нужно строго по ним, хотя Кипрас и не признал, что там было нарушение с его стороны.

К "Елимаю" вопросов всё же больше. В их матче не было удаления, а в овертайме они не дотерпели каких-то 15 секунд. Грубо говоря, им надо было отбиться от последней атаки, и проход в кармане. Но с этой атаки команда Андрея Карповича и пропустила гол.

И это при том, что у "Елимая" было несколько реальных шансов довести дело до 3:1, если бы не жадность отдельных футболистов. В серии пенальти не все смогли выжать из себя результат. Может, у кого-то сдали нервы. Но это тоже говорит о классе.

Увы, "Елимай", от которого так долго ждали еврокубкового дебюта, проиграл довольно посредственному сопернику, хотя имел поддержку трибун, игру 11 на 11 и кучу шансов завершать всё в свою пользу.

Теперь вся надежда на "Кайрат" и "Тобол"

В еврокубковой квалификации от Казахстана осталось два представителя - "Кайрат", который уже пробился во второй раунд Лиги чемпионов, а также "Тобол", который только начнёт свой путь во втором раунде Лиги конференций.

"Кайрат" сыграет с кипрской "Омонией", и у них будет ещё как минимум шесть матчей в этой квалификации. Даже при самом худшем сценарии команда Рафаэля Уразбахтина может оказаться сначала в третьем раунде Лиги Европы, а затем в раунде плей-офф Лиги конференций. Это сразу две подушки безопасности. Но надеемся, что "Кайрат" продолжит выступления в самом статусном турнире Европы.

А вот "Тобол", у которого хватает проблем в этом сезоне, сыграет с литовским "Паневежисом" в Лиге конференций. Права на ошибку у них нет. Вылет приведёт к прощанию с еврокубками, как в случаях с "Астаной" и "Елимаем".

Отметим, что "Кайрат" и "Омония" сыграют в Лиге чемпионов 22 и 29 июля, а игры между "Тоболом" и "Паневежисом" в Лиге конференций состоятся 23 и 30 июля.

Битва со старыми знакомыми: кто ждёт "Кайрат" в следующем этапе Лиги чемпионов?

Фото: Vesti.kz/Нурлан Алжабаев (1,3), Vesti.kz/Болат Айтмолда (5), ФК "Елимай" (2,4)©️

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