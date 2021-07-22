Легионер "Астаны" сделал заявление после рокового удаления

Защитник "Астаны" Кипрас Кажуколовас в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об удалении в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций против албанского "Динамо Сити" (1:4).

На 32-й минуте литовский оборонец получил жёлтую карточку, а на 49-й был удалён с поля после того, как судья засчитал у него игру рукой. Этим блоком он спас команду от пропущенного гола при счёте 1:0. В итоге Кажуколоваса удалили, а албанцы, оставшись в большинстве, сравняли счёт в игре.

"Моя рука была в таком положении (согнута в локте). Для меня это не пенальти", - признался Кажуколовас после игры.

Таким образом "Астана" попрощалась с еврокубками, не сумев пройти ни одного раунда квалификации. Команда занимает третье место в текущем сезоне КПЛ, и это единственный турнир, в котором столичные продолжат выступления в этом году.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Григорий Бабаян назвал именно удаление Кажуколоваса ключевым эпизодом встречи.

Бабаян назвал причину вылета "Астаны" из Лиги конференций

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