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Лига чемпионов
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Битва со старыми знакомыми: кто ждёт "Кайрат" в следующем этапе Лиги чемпионов?

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Битва со старыми знакомыми: кто ждёт "Кайрат" в следующем этапе Лиги чемпионов? Табло на матче "Кайрат" - "Омония". Фото: ФК "Кайрат"/Аян Несипбеков©

"Кайрат" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где теперь сыграет с кипрской "Омонией". Корреспондент Vesti.kz вспомнил о битвах между этими командами пятилетней давности.

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"Кайрат" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где теперь сыграет с кипрской "Омонией". Корреспондент Vesti.kz вспомнил о битвах между этими командами пятилетней давности.

22 июля в Никосии и 29 июля в Алматы состоятся матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Омонией" и "Кайратом". Если чемпион Кипра только начнёт свой путь в турнире, то чемпион Казахстана в первом раунде выбил черногорскую "Сутьеску" с общим счётом 4:1 (2:1, 2:0).


"Кайрат" и "Омония" встречались в группе еврокубков

Осенью 2021 года "Кайрат" впервые в истории пробился в основной этап еврокубкового турнира, попав в группу Лиги конференций. В том розыгрыше команда под руководством Курбана Бердыева набрала два очка и финишировала на последнем четвёртом месте в квартете. "Омония" с четырьмя баллами стала третьей, а из группы вышли швейцарский "Базель" (14) и азербайджанский "Карабах" (11).

Именно с "Омонией" алматинцы провели первый матч в своей еврокубковой истории (без учёта квалификации), и это встреча состоялась в Алматы. Она завершилась нулевой ничьей, хотя "Кайрат" нанёс больше ударов (14-9).

Вторая игра между ними случилась в последнем шестом туре, когда уже было понятно, что ни "Омония", ни "Кайрат" из группы никак не выйдут. Матч на Кипре тоже закончился с нулями на табло, хотя "Кайрат" в определённом смысле был ближе к успеху - 8-8 по ударам, 3-0 - по ударам в створ.

Выявить сильнейшего в 2021 году не получилось, но точно получится в 2026-м, так как в квалификации победитель в любом случае будет определён.

Матч

"Кайрат" изменился до неузнаваемости, а "Омония"?

Алматинцы и никосийцы сыграют в статусе участников основных этапов еврокубков 2025/26. "Кайрат" в прошлом году впервые в истории пробился на общий этап Лиги чемпионов, где набрал одно очко в восьми матчах.

"Омония" же играла на общем этапе Лиги конференций. Команда набрала восемь очков в шести турах и пробилась в плей-офф с 18-го места. Но там они в двухматчевом противостоянии проиграли хорватской "Риеке" (1:4) и не смогли пробиться в 1/8 финала.


Если взглянуть на составы "Кайрата" и "Омонии" в очных матчах 2021 года, то бросается в глаза, что ни один игрок текущего состава алматинцев не играл с этим клубом тогда. В составе остался только защитник Александр Широбоков, который в домашеней игре с "Омонией" был на скамейке запасных.

У "Омонии" в этом плане знакомых с соперником куда больше. В первую очередь - норвежский тренер Хеннинг Берг. Это его второй этап работы в клубе. Сначала он возглавлял его с 2019 по 2022 годы, а летом 2025-го вновь оказался в "Омонии". Поэтому для него путешествие в Алматы будет возвращением.

Кроме того, с "Кайратом" в тех баталиях в Лиге конференций играли нынешние вратари "Омонии" Фрэнсис Узохо и Фабиано, защитник Николас Панайоту, а ещё нападающий Андроникос Какулис. Узохо сыграл на ноль дома, Фабиано - в гостях, а Панайоту и Какулис в обеих встречах отыграли без замен.


Победа обеспечит общий этап еврокубков?

Кто бы ни оказался победителем противостояния, счастливчикам будет гарантирован общий этап еврокубков. Выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов уже обеспечивает минимум общий этап Лиги конференций. 

Что касается проигравшей команды, то она продолжит путь в третьем раунде отбора Лиги Европы. Шансы зацепиться есть и за Лигу Европы, и за Лигу конференций, но есть и риск вылета. Поэтому гарантию евроосени даст только победа в этом противостоянии.

В понедельник, 20 июля, пройдёт жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Известно, что победитель противостояния "Омония" - "Кайрат" будет считаться сеяным. Поэтому перед первой встречей друг с другом коллективы уже будут знать своих потенциальных или реального соперника по третьему раунду.

Жоржиньо Монтейру в

Напомним, что следующий матч "Кайрата" пройдёт в субботу, 18 июля. В гостях команда Рафаэля Уразбахтина сыграет с "Атырау" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Уразбахтин оценил выход "Кайрата" в следующий раунд Лиги чемпионов

Фото: ФК "Кайрат"/Аян Несипбеков (1), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (2)©️

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
18 июля 19:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Кайрат
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