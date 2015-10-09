Битва со старыми знакомыми: кто ждёт "Кайрат" в следующем этапе Лиги чемпионов?

"Кайрат" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где теперь сыграет с кипрской "Омонией". Корреспондент Vesti.kz вспомнил о битвах между этими командами пятилетней давности.

22 июля в Никосии и 29 июля в Алматы состоятся матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Омонией" и "Кайратом". Если чемпион Кипра только начнёт свой путь в турнире, то чемпион Казахстана в первом раунде выбил черногорскую "Сутьеску" с общим счётом 4:1 (2:1, 2:0).

"Кайрат" и "Омония" встречались в группе еврокубков

Осенью 2021 года "Кайрат" впервые в истории пробился в основной этап еврокубкового турнира, попав в группу Лиги конференций. В том розыгрыше команда под руководством Курбана Бердыева набрала два очка и финишировала на последнем четвёртом месте в квартете. "Омония" с четырьмя баллами стала третьей, а из группы вышли швейцарский "Базель" (14) и азербайджанский "Карабах" (11).

Именно с "Омонией" алматинцы провели первый матч в своей еврокубковой истории (без учёта квалификации), и это встреча состоялась в Алматы. Она завершилась нулевой ничьей, хотя "Кайрат" нанёс больше ударов (14-9).

Вторая игра между ними случилась в последнем шестом туре, когда уже было понятно, что ни "Омония", ни "Кайрат" из группы никак не выйдут. Матч на Кипре тоже закончился с нулями на табло, хотя "Кайрат" в определённом смысле был ближе к успеху - 8-8 по ударам, 3-0 - по ударам в створ.

Выявить сильнейшего в 2021 году не получилось, но точно получится в 2026-м, так как в квалификации победитель в любом случае будет определён.

"Кайрат" изменился до неузнаваемости, а "Омония"?

Алматинцы и никосийцы сыграют в статусе участников основных этапов еврокубков 2025/26. "Кайрат" в прошлом году впервые в истории пробился на общий этап Лиги чемпионов, где набрал одно очко в восьми матчах.

"Омония" же играла на общем этапе Лиги конференций. Команда набрала восемь очков в шести турах и пробилась в плей-офф с 18-го места. Но там они в двухматчевом противостоянии проиграли хорватской "Риеке" (1:4) и не смогли пробиться в 1/8 финала.

Если взглянуть на составы "Кайрата" и "Омонии" в очных матчах 2021 года, то бросается в глаза, что ни один игрок текущего состава алматинцев не играл с этим клубом тогда. В составе остался только защитник, который в домашеней игре с "Омонией" был на скамейке запасных.

У "Омонии" в этом плане знакомых с соперником куда больше. В первую очередь - норвежский тренер Хеннинг Берг. Это его второй этап работы в клубе. Сначала он возглавлял его с 2019 по 2022 годы, а летом 2025-го вновь оказался в "Омонии". Поэтому для него путешествие в Алматы будет возвращением.

Кроме того, с "Кайратом" в тех баталиях в Лиге конференций играли нынешние вратари "Омонии" Фрэнсис Узохо и Фабиано, защитник Николас Панайоту, а ещё нападающий Андроникос Какулис. Узохо сыграл на ноль дома, Фабиано - в гостях, а Панайоту и Какулис в обеих встречах отыграли без замен.

Победа обеспечит общий этап еврокубков?

Кто бы ни оказался победителем противостояния, счастливчикам будет гарантирован общий этап еврокубков. Выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов уже обеспечивает минимум общий этап Лиги конференций.

Что касается проигравшей команды, то она продолжит путь в третьем раунде отбора Лиги Европы. Шансы зацепиться есть и за Лигу Европы, и за Лигу конференций, но есть и риск вылета. Поэтому гарантию евроосени даст только победа в этом противостоянии.

В понедельник, 20 июля, пройдёт жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Известно, что победитель противостояния "Омония" - "Кайрат" будет считаться сеяным. Поэтому перед первой встречей друг с другом коллективы уже будут знать своих потенциальных или реального соперника по третьему раунду.

Напомним, что следующий матч "Кайрата" пройдёт в субботу, 18 июля. В гостях команда Рафаэля Уразбахтина сыграет с "Атырау" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Уразбахтин оценил выход "Кайрата" в следующий раунд Лиги чемпионов

Фото: ФК "Кайрат"/Аян Несипбеков (1), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (2)©️

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