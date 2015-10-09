Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвел итоги ответного матча с черногорской "Сутьеской" и прокомментировал выход своей команды во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По его словам, алматинский клуб провел непростой матч, но соперник играл менее агрессивно, чем ожидалось.

"Мы рады победе, рады, что прошли в следующий раунд. Было непросто. Домашний матч был непростой, здесь тоже было сложно. Соперник очень хорошо, грамотно оборонялся, рисунок такой же был, как и в Алматы. Хотя мы думали, что они будут более агрессивны. Первый тайм у нас не получался. Многое, что мы хотели, не так, как хотелось было. Опять же, это все благодаря сопернику. Они очень компактными были, поэтому нам было сложно туда проникнуть. Мы пытались длинными забросами зайти в штрафную. Не всегда это у нас получалось, не всегда точные были передачи. Из-за таких потерь у некоторых игроков началась нервозность, немного начали нервничать.

Хорошо, что был перерыв. Мы в перерыве постарались ребят успокоить, кое-какие сделали корректировки. Сказали, чтобы больше играли не длинными забросами, а больше комбинировали, больше контролировали мяч, чтобы более активны именно в приеме мяча были Гуаль и Жоржиньо, а также Яакко и Ойва. То есть мы нацелили их на то, чтобы они там больше комбинировали. В принципе, так и получилось. Первый гол - подловил на ошибке Исмаил Бекболат. Молодец, побежал до конца, доработал. Забил очень важный, трудовой гол", - цитирует Уразбахтина пресс-служба "Кайрата".