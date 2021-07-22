Где и когда смотреть матч "Елимай" - "Алашкерт" в Лиге конференций

Сегодня, 16 июля, "Елимай" примет ереванский "Алашкерт" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Ответная встреча пройдёт в Семее и стартует в 20:00. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Первая игра в Армении завершилась со счётом 1:1. На гол Арсена Аширбека на 60-й минуте хозяева ответили точным ударом Давида Тертеряна на 86-й.

Главным рефери на предстоящий матч назначен Алеко Апциаури из Грузии. Его ассистентами будут Давид Чигогидзе и Борис Жвания. Четвёртый судья - Цотне Самсонашвили.

Если "Елимай" выйдет во второй раунд, то на этой стадии сыграет с румынским "ЧФР Клуж". Первые матчи данного этапа запланированы на 23 июля, ответные - на 30-е число.

Для подопечных Андрея Карповича это дебют в еврокубках.

Напомним, что другой представитель Казахстана "Кайрат" вышел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов, обыграв черногорскую "Сутьеску".

Прямая трансляция ответного матча "Астаны" в Лиге конференций

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