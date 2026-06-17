Лига конференций
Вчера 18:30

Елимай получил второго соперника в Лиге конференций

©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" узнал возможного оппонента по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Однако прежде казахстанскому клубу предстоит преодолеть стартовый барьер турнира. В первом отборочном раунде "Елимай" сыграет с армянским "Алашкертом".

Возможный соперник — гранд Румынии

В случае выхода в следующую стадию команда из Семея встретится с 8-кратным чемпионом Румынии — "ЧФР Клуж".

Первые матчи второго раунда квалификации запланированы на 23 июля, ответные встречи состоятся 30 июля. При успешном прохождении "Елимая" первый матч он проведёт дома, а ответный — в Румынии. Точное время начала игр будет объявлено позже.

Контекст участия в еврокубках

"Елимай" завоевал путёвку в Лигу конференций по итогам прошлого сезона. Вместе с "Астаной" клуб стартует с первого квалификационного раунда, тогда как костанайский "Тобол" начнёт выступление со второго этапа отбора.

Ранее "Тобол" узнал первого соперника в новом сезоне еврокубков.

Добавим также, что "Кайрат" получил второго соперника в Лиги чемпионов: 22-кратный чемпион из Европы.

Выбили "Арсенал" и играли с "Кайратом". Против кого "Елимай" дебютирует в еврокубках?

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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