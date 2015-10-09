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Лига чемпионов
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"Кайрат" узнал второго соперника в Лиги чемпионов: 22-кратный чемпион из Европы

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"Кайрат" узнал второго соперника в Лиги чемпионов: 22-кратный чемпион из Европы ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" получил информацию о возможном сопернике во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" получил информацию о возможном сопернике во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Кто может ждать "Кайрат" дальше

В случае успешного преодоления стартового раунда отбора команда Рафаэля Уразбахтина встретится с кипрской "Омонией", которая вступает в борьбу за путёвку в основной этап турнира со второго квалификационного раунда.

Отметим, что клуб из Никосии (Кипр) является 22-кратным чемпионом страны.

Сначала — "Сутьеска"

Напомним, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Кайрату" предстоит сыграть против черногорской "Сутьески".

Первый матч противостояния пройдет в Алматы 7 или 8 июля, а ответная встреча состоится в Черногории 14 или 15 июля. Точные даты и время начала игр будут объявлены позднее.

Что будет в случае вылета

Если чемпион Казахстана не сможет пройти "Сутьеску", еврокубковая кампания для команды не завершится. В таком случае "Кайрат" продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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