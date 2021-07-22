Елимай получил второго соперника в Лиге конференций

Семейский "Елимай" узнал возможного оппонента по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Однако прежде казахстанскому клубу предстоит преодолеть стартовый барьер турнира. В первом отборочном раунде "Елимай" сыграет с армянским "Алашкертом".

Возможный соперник — гранд Румынии

В случае выхода в следующую стадию команда из Семея встретится с 8-кратным чемпионом Румынии — "ЧФР Клуж".

Первые матчи второго раунда квалификации запланированы на 23 июля, ответные встречи состоятся 30 июля. При успешном прохождении "Елимая" первый матч он проведёт дома, а ответный — в Румынии. Точное время начала игр будет объявлено позже.

Контекст участия в еврокубках

"Елимай" завоевал путёвку в Лигу конференций по итогам прошлого сезона. Вместе с "Астаной" клуб стартует с первого квалификационного раунда, тогда как костанайский "Тобол" начнёт выступление со второго этапа отбора.

Ранее "Тобол" узнал первого соперника в новом сезоне еврокубков.

Добавим также, что "Кайрат" получил второго соперника в Лиги чемпионов: 22-кратный чемпион из Европы.

Выбили "Арсенал" и играли с "Кайратом". Против кого "Елимай" дебютирует в еврокубках?

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