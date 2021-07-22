"Тобол" узнал первого соперника в новом сезоне еврокубков

Костанайский "Тобол" определился с оппонентом по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

По итогам жеребьёвки казахстанскому клубу предстоит встретиться с чемпионом Литвы (2023) "Паневежисом". Противостояние состоится на стадии второго отборочного раунда турнира.

Расписание матчей

Первые встречи этого этапа пройдут 23 июля, ответные игры запланированы на 30 июля.

"Тобол" начнёт двухматчевую серию на выезде, а решающий поединок проведёт в Костанае. Точное время начала матчей будет объявлено дополнительно.

Как команда попала в еврокубки

Костанайцы получили право выступить в Лиге конференций по итогам прошлого сезона. Команда завоевала бронзовые медали чемпионата Казахстана, а также выиграла Кубок страны, обеспечив себе место в квалификации еврокубка.

Ранее "Кайрат" узнал второго соперника в Лиги чемпионов: 22-кратный чемпион из Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!