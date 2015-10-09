КФФ отреагировала на скандал с арбитром после матча "Елимай" - "Ордабасы" в КПЛ

Департамент безопасности соревнований и интегрити Казахстанской федерации футбола (КФФ) объявил дату заседания дисциплинарной комиссии по инциденту в матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между семейским "Елимаем" и шымкентским "Ордабасы" (1:3), передают Vesti.kz.

Разбирательство назначено на 23 июня

Как сообщил директор департамента Асылбек Бутин, эпизод с участием представителей семейского клуба и судейской бригады будет рассмотрен в ближайшее время.

"Уважаемые представители футбольной общественности, являясь руководителем департамента соревнований по безопасности и интегрити Казахстанской федерации футбола, хочу донести до вас следующую информацию. Как вы сами знаете, 14 июня был матч между футбольными клубами "Елимай" и "Ордабасы". По его завершению произошел инцидент между главным рефери, а также представителями футбольного клуба "Елимай". По данному факту 23 июня текущего года будет проведена дисциплинарная комиссия, дана правовая оценка обеим сторонам", — приводит слова функционера пресс-служба КФФ.

Что произошло после матча

Встреча, прошедшая 14 июня, завершилась победой "Ордабасы" со счётом 3:1, однако после финального свистка возник скандальный эпизод.

По ходу игры судейская бригада под руководством Исмуратова приняла несколько решений, вызвавших недовольство со стороны хозяев поля. После окончания матча конфликт перерос в жёсткую словесную перепалку между представителями "Елимая" и арбитрами — как на поле, так и в подтрибунных помещениях.

Подробности этого эпизода можно узнать по ссылке ниже.

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