"Астана" сменит даты матчей в еврокубках? Вопрос с концертом Дженнифер Лопес еще не закрыт

"Астана" начнет свой путь в квалификации еврокубков со второго раунда Лиги конференций. В соперниках - молдавский "Зимбру". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о важнейшем вопросе для команды Григория Бабаяна в преддверии этого противостояния.

По итогам жеребьевки получилось так, что 24 июля команды проведут матч в Молдове, а 31 числа - в Казахстане. Но есть важный нюанс, который "Астане" необходимо решить.





Дженнифер Лопес не даст "Астане" провести игру 31 июля дома

Еще в апреле вся страна узнала, что 1 августа на стадионе "Астана Арена" состоится концерт поп-звезды Дженнифер Лопес. С самого начала в клубе были большие вопросы касательно проведения игр на своем поле в конце июля и начале августа, в том числе матча Лиги конференций на "Астана Арене".

Главный тренер Бабаян не исключал, что команда потеряет ряд домашних игр, а генеральный директор Кайсар Бекенов отмечал, что перед объявлением о концерте с клубом этот вопрос не обсуждался.

Однако затем в "Астане" успокоили фанатов клуба, заявив, что провести матч этой стадии еврокубков дома все еще возможно, но при определенных условиях:

"Организаторы связались с нами и заверили, что для проведения мероприятия и монтажных работ потребуется шесть дней. При этом впервые будет установлено современное покрытие, обеспечивающее надежную защиту газона от любых внешних воздействий. Кроме того, руководством клуба будут проведены переговоры с УЕФА и клубом-соперником по поводу проведения домашнего матча 24 июля, что позволит проведение как домашнего матча еврокубков, так и организацию концерта первой величины в столице", - говорилось в апрельском заявлении "Астаны".





"Астане" придется договариваться с "Зимбру" о смене дат

Теперь, когда столичные узнали соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций, руководителям нужно будет решить вопрос с УЕФА и "Зимбру" о смене дат. "Астана" должна попросить молдавский клуб провести им матч на "Астана Арене" 24 июля, а на 31 число поставить ответную встречу в Молдове.

Вопрос лишь в том, пойдут ли все стороны навстречу казахстанской команде. Думается, что в УЕФА будут не против, но только при условии, что "Зимбру" будет согласен на смены дат.

А вот согласятся ли соперники - пока неясно. "Астана" - фаворит в противостоянии, и вряд ли соперники хотят как-то облегчать путь столичным. С другой стороны, проводить ответный матч дома - это небольшой бонус, ведь команды изучат друг друга в первой встрече, а во второй молдаване получат поддержку с трибун.

В то же время, если "Зимбру" по каким-то причинам откажется от того, чтобы идти "Астане" навстречу, то это может сыграть с ними в злую шутку. Ведь тогда 31 июля "Астана" проведет домашнюю игру уже не в Астане, а в другом городе Казахстана, и это может усложнить логистику для гостей.



Если смотреть на все объективно, то это предложение должно стать взаимовыгодным. "Астана" сыграет дома, при своих болельщиках, чего не было в еврокубках с ноября 2023 года, а "Зимбру" получит небольшой бонус в виде ответного противостояния на своем поле.

Ждем новостей и обновлений от "Астаны" по этому вопросу. Возможно, что это все решится не сегодня и не завтра, так как до матчей еще есть больше месяца.

Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?