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Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?

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Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках? ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Казахстанские клубы "Кайрат", "Актобе" и "Ордабасы" узнали своих соперников по первому квалификационному раунду еврокубков. Алматинцы сыграют в Лиге чемпионов, актюбинцы - в Лиге Европы, а шымкентцы - в Лиге конференций. Корреспондент Vesti.kz честно оценил уровень оппозиции команд.

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Казахстанские клубы "Кайрат", "Актобе" и "Ордабасы" узнали своих соперников по первому квалификационному раунду еврокубков. Алматинцы сыграют в Лиге чемпионов, актюбинцы - в Лиге Европы, а шымкентцы - в Лиге конференций. Корреспондент Vesti.kz честно оценил уровень оппозиции команд.

По итогам жеребеьвки "Кайрат" сыграет со словенской "Олимпией", "Актобе" встретится с польской "Легией", а "Ордабасы" ждет двухматчевое противостояние с грузинским "Торпедо" из Кутаиси.

"Кайрат": будет сложно, но играть можно

Алматинцам очень важной пройти первый квалификационный раунд, чтобы затем иметь две "подушки безопасности" и гарантировать себе как минимум финальный круг отбора Лиги конференций.

"Олимпия" - чемпион Словении, который с приличным запасом оторвался от конкурентов на внутренней арене. Более того, клуб пошумел в еврокубках. В квалификации они беспощадно расправились с украинским "Полесьем" (4:1), молдавским "Шерифом" (4:0) и хорватской "Риекой" (6:1). Люблянцев абсолютно не смутило, что у "Полесье" и "Риеки" куда больше финансовых возможностей и дороже состав.

Так "Олимпия" попала на общий этап турнира, где добыла три победы - над австрийским ЛАСКом (2:0), финским ХИКом (2:0) и североирландским "Ларном" (1:0). Вничью клуб сыграл с польской "Ягеллонией" (0:0), а проиграл только немецкому "Хайденхайму" (1:2) и бельгийскому "Серкль Брюгге" (1:4). В раунде плей-офф команда была выбита боснийским "Борацем" - 0:1 (0:1, 0:0). Причем за пару недель до этих встреч "Кайрат" сыграл с "Борацем" вничью на сборах - 0:0.


В общем, соперник достаточно серьезный, который имеет еврокубковый опыт и не боится даже тех, кто превосходит их на бумаге. Любопытно, что составы обеих команд на сегодняшний день оцениваются в 11,8 миллиона евро.

Будет непросто, но все было бы еще сложнее, попадись в соперники условный "Лудогорец". С "Олимпией" же пободаться можно, тем более вторая игра пройдет дома, в Алматы. А то, что соперник непростой - понятно сразу, ведь в Лиге чемпионов других не бывает.


"Актобе": шансы невелики, но возможность ошибиться есть

Хоть "Легия" и заняла всего лишь пятое место в чемпионате Польши 2024/25, эту команду нужно оценивать по достоинству. Клуб попал в Лигу Европы за счет победы в национальном кубке, как и "Актобе". В прошлом сезоне варшавцы играли на общем этапе Лиги конференций.

В квалификации они не оставили шансов валлийскому "Карнарвону" (11:0), обыграли датский "Брондбю" (4:3) и косовскую "Дриту" (3:0). А на общем этапе стартовали с четырех побед кряду, оставив не у дел будущих финалистов турнира из испанского "Бетиса" (1:0), сербскую "Бачку Тополу" (3:0), минское "Динамо" (4:0) и кипрскую "Омонию" (3:0). Заметьте, что во всех этих матчах они не пропустили ни гола!

Последние две игры осенней части турнира они проиграли, но это не помешало им напрямую пробиться в 1/8 финала. Там они сотворили камбэк в игре с норвежским "Мольде" - 4:3 (2:3, 2:0). Но в четвертьфинале были остановлены будущими триумфаторами из лондонского "Челси". Тем не менее они обыграли синих на их же поле в ответной игре и это дорогого стоит - 2:4 (0:3, 2:1).


Сейчас у "Легии" новый тренер, и в новом сезоне они постараются повторить успешное выступление в еврокубков, но уже без провалов на внутренней арене. В августе 2014-го они уже играли с "Актобе" в финале квалификации Лиги Европы, одержав две победы - 3:0 (1:0, 2:0). Два года назад они также выбивали из еврокубков "Ордабасы" - 5:4 (2:2, 3:2), а проигрывали казахстанцам они только в 2017-м - "Астане" - 2:3 (1:3, 1:0).

Пройти соперника, который обыграл обоих финалистов последней Лиги конференций, очень и очень непросто. У "Легии" опытная мастеровитая команда, их состав оценен в 38,55 миллиона евро (у "Актобе" - в 7,45 миллиона). Увы, но варшавяне будут явными фаворитами. Даже если актюбинцам не удастся пройти дальше, то они продолжат путь во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Кому не повезло с жеребьевкой, так это "Актобе"...


"Ордабасы": есть шанс повторить успех в реванше

Еще один реванш состоится в Лиге конференций, где "Ордабасы" встретится с "Торпедо" из Кутаиси. Шесть лет назад они играли в квалификации Лиги Европы, и тогда шымкентцы без особых проблем прошли грузин - 3:0 (1:0, 2:0). 

В прошлом сезоне "Торпедо" финишировало на втором месте в чемпионате. В еврокубках они прошли лишь один квалификационный раунд ЛК, обыграв албанскую "Тирану" (2:1), но затем споткнулись об кипрскую "Омонию" (2:5).

В этом сезоне оба коллектива сдали: "Ордабасы" идет на седьмом месте в казахстанском первенстве, а "Торпедо" - на пятом в грузинском чемпионате. Поэтому прогнозировать здесь что-то куда сложнее. У обоих коллективов нет особой стабильности, поэтому это будет непредсказуемая дуэль.


Однако играть с грузинами нужно. Это отнюдь не непроходимый соперник, но футболистам "Ордабасы" нужно выкладываться в еврокубках по полной. По стоимости составов казахстанцы совсем немного отстают от грузин - 4,78 против 4,98 миллиона евро.

Стоит отметить, что за последние 13 лет "Торпедо" уже трижды вылетало от казахстанских команд из еврокубков - дважды от "Актобе" (2012, 2023) и один раз от "Ордабасы" (2019). Хочется, чтобы и в этот раз все было на стороне представителя нашей страны.


Отметим, что завтра, 18 июня, пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Своих потенциальных соперников узнают футболисты "Астаны".

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