Казахстанские клубы сыграют с грандами из Европы в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Кайрат" и "Семей" успешно преодолели стадию 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу и теперь сыграют в четвертьфинале турнира, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала "Кайрат" превзошел бельгийский "Спортинг-Андерлехт", добыв победу по сумме двух матчей — 12:6.

В Брюсселе "Кайрат" выиграл со счетом 7:3, а в Алматы порадовал болельщиков победой со счетом 5:3.

Вице-чемпион страны "Семей" на старте плей-офф испытал гораздо больше проблем в битве с польским "Пястом". В первой игре в Семее команды сыграли вничью — 3:3, а в ответной встрече в Гливице казахстанский клуб добился эффектной победы — 5:3.

В 1/4 финала "Кайрату" будет противостоять испанская "Картахена", которая легко расправилась с "Луксолом" из Мальты" - 14:2 по сумме двух встреч. Интересно, что "Кайрат" в прошлом розыгрыше ЛЧ играл как раз с "Картахеной", алматинцы обыграли испанский клуб в полуфинале турнира - 3:2.

"Семей" встретится с французским "Этуалем". Для казахстанского клуба это также знакомый соперник - в нынешней кампании ЛЧ команда Аслана Смакова уступила французам в основном раунде - 3:4.

Матчи1/4 финала Лиги чемпионов намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

