Клубный футзал
Сегодня 10:20
 

Игита оценил камбэк "Семея" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Один из лидеров футзального "Семея" Игита высказался о победе клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над польским "Пястом", передают Vesti.kz

Первый матч в Семее завершился со счётом 3:3. Ответная встреча прошла в ночь на 6 декабря в Гливице и закончилась победой казахстанского клуба — 5:3. В первом тайме гости уступали 0:2, но к перерыву сумели отыграться, а во второй 20-минутке дожали соперника.

"Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов! Мы играли как настоящая команда — один за всех и все за одного.
Работы впереди ещё много, но такую тяжёлую победу нужно уважать. Спасибо всем, кто был на арене, и каждому, кто поддерживал нас на расстоянии. Мы чувствовали эту энергию каждую секунду игры!", - написал вратарь на своей странице в Instagram. 

"Семей" встретится на следующей стадии турнира с французским "Этуалем". Для казахстанского клуба это знакомый соперник - в нынешней кампании ЛЧ команда Аслана Смакова уступила французам в основном раунде - 3:4. 

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

