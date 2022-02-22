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6 голов и серия пенальти. "Кайрат" и "Семей" устроили триллер в финале чемпионата Казахстана

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6 голов и серия пенальти. "Кайрат" и "Семей" устроили триллер в финале чемпионата Казахстана ©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" обыграл "Семей" в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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АФК "Кайрат" обыграл "Семей" в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы в основное и дополнительное время завершилась со счетом 3:3. В драматичной серии пенальти "Кайрат" оказался сильнее - 5:4.

Напомним, ранее "Кайрат" и "Семей" обменялись победами в матчах в Семее - 1:0 в пользу хозяев площадки и 5:3 в пользу алматинцев. Таким образом, счет в серии по победам в пользу "Кайрата" - 2:1. 

Четвертый матч состоится 29 июня в Алматы. Пятая встреча пройдет пятого июля в Семее.

Добавим, что "Семей" является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу чемпионата Казахстана завоевал "Атырау", победивший "Актобе".

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25   •   Казахстан, Алматы   •   Финал, мужчины
29 июня   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Семей
Семей
(Семей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Семей
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