6 голов и серия пенальти. "Кайрат" и "Семей" устроили триллер в финале чемпионата Казахстана

АФК "Кайрат" обыграл "Семей" в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы в основное и дополнительное время завершилась со счетом 3:3. В драматичной серии пенальти "Кайрат" оказался сильнее - 5:4.

Напомним, ранее "Кайрат" и "Семей" обменялись победами в матчах в Семее - 1:0 в пользу хозяев площадки и 5:3 в пользу алматинцев. Таким образом, счет в серии по победам в пользу "Кайрата" - 2:1.

Четвертый матч состоится 29 июня в Алматы. Пятая встреча пройдет пятого июля в Семее.

Добавим, что "Семей" является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу чемпионата Казахстана завоевал "Атырау", победивший "Актобе".