Стал известен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу

МФК "Атырау" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В серии плей-офф с "Актобе" атыраусцы в третьем матче одержали победу со счетом 6:5. Таким образом, счет по выигрышам оказался 2:1 в пользу "Атырау".
В первой встрече "Актобе" победил со счетом 4:3, а во второй "Атырау" оказался сильнее - 3:0.
Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25 • Казахстан, Алматы • Финал, мужчины
29 июня • не начат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Семей
(Семей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Семей
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