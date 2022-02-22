Стал известен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу

МФК "Атырау" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В серии плей-офф с "Актобе" атыраусцы в третьем матче одержали победу со счетом 6:5. Таким образом, счет по выигрышам оказался 2:1 в пользу "Атырау".

В первой встрече "Актобе" победил со счетом 4:3, а во второй "Атырау" оказался сильнее - 3:0.