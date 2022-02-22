Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Сегодня 21:28
 

Стал известен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу

  Комментарии

Поделиться
Стал известен бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу ©МФК "Атырау"

МФК "Атырау" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

МФК "Атырау" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В серии плей-офф с "Актобе" атыраусцы в третьем матче одержали победу со счетом 6:5. Таким образом, счет по выигрышам оказался 2:1 в пользу "Атырау".

В первой встрече "Актобе" победил со счетом 4:3, а во второй "Атырау" оказался сильнее - 3:0.

 

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25   •   Казахстан, Алматы   •   Финал, мужчины
29 июня   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Семей
Семей
(Семей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Семей
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!