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Клубный чемпионат мира 2025
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"Челси" уничтожил "Бенфику" в овертайме и прошел в 1/4 клубного ЧМ

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"Челси" уничтожил "Бенфику" в овертайме и прошел в 1/4 клубного ЧМ ©x.com/ChelseaFC

Португальская "Бенфика" уступила английскому "Челси" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, проходящего в США, передают Vesti.kz.

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Португальская "Бенфика" уступила английскому "Челси" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Шарлотте завершилась со счетом 1:4.

Счет открыл защитник "Челси" Рис Джеймс на 64-й минуте. На пятой компенсированной минуте второго тайма Анхель Ди Мария реализовал пенальти и сравнял счет - 1:1.

В дополнительное время "Бенфика", оставшаяся в меньшинстве после удаления Джанлуки Престианни на 92-й минуте, не смогла сдержать натиск соперника. Англичане отличились трижды - голы забили Кристофер Нкунку (108-я минута), Педру Нету (114-я) и Кирнан Дьюсбери-Холл (117-я).

Таким образом, "Челси" вышел в четвертьфинал, где 5 июля встретится с бразильским "Палмейрасом".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
30 июня 01:00   •   не начат
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
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Бавария
Бавария
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