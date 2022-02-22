Один гол решил исход матча "Семей" - "Кайрат" в финале чемпионата Казахстана

Футзальный клуб "Семей" и алматинский "Кайрат" провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Игра в Семее завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0. Единственный гол забил Ринат Турегазин.

Отметим, что второй матч состоится в Семее завтра, 24 июня. Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня "Кайрат" и "Семей" сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.

Добавим, что "Семей" является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу между собой оспаривают "Актобе" и "Атырау".