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Один гол решил исход матча "Семей" - "Кайрат" в финале чемпионата Казахстана

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Один гол решил исход матча "Семей" - "Кайрат" в финале чемпионата Казахстана ©АФК "Кайрат"

Футзальный клуб "Семей" и алматинский "Кайрат" провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Футзальный клуб "Семей" и алматинский "Кайрат" провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Игра в Семее завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0. Единственный гол забил Ринат Турегазин.

Отметим, что второй матч состоится в Семее завтра, 24 июня. Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня "Кайрат" и "Семей" сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.

Добавим, что "Семей" является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу между собой оспаривают "Актобе" и "Атырау".


Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Финал, мужчины
24 июня 19:30   •   не начат
Семей
Семей
(Семей)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Семей
Ничья
Кайрат
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