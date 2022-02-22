Семь голов забито в матче "Актобе" и "Атырау" в чемпионате Казахстана по футзалу

Футзальные клубы "Актобе" и "Атырау" провели первый матч плей-офф за бронзу чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Отметим, что следующие матчи серии состоятся в Атырау 27 и 28 июня.
Добавим, что в финальной серии золото чемпионата Казахстана оспаривают "Семей" и "Кайрат". Клуб из Семея, являющийся действующим чемпионом страны в первом матче обыграл алматинцев на своей площадке.
Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25 • Казахстан, Абайская обл., Семей • Финал, мужчины
24 июня 19:30 • не начат
Семей
(Семей)
- : -
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Семей
Ничья
Кайрат
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