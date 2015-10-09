Клуб КПЛ объявил о подписании нападающего сборной России

Российский форвард Константин Дорофеев стал игроком "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "нефтяников".
"Выпускник академии ФК "Краснодар" Константин официально стал игроком "Атырау".
19-летний нападающий Константин начал свою карьеру в "Краснодаре-2". В 16 матчах за команду он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В составе молодежной сборной России он забила два гола в четырех матчах.
А текущем сезоне он выступал за туркестанский "Туран" в составе которого сыграл 14 матчей и забил один гол.
Вторая лига Казахстана 2025 • Казахстан, Туркестанская обл., Арысский р-н, Арысь • Тур 10, мужчины
25 июня 17:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Арысь
Ничья
Атырау-М
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