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КПЛ
Вчера 23:52
 

"Ордабасы" сообщил о потере важного игрока перед стартом в еврокубках

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"Ордабасы" сообщил о потере важного игрока перед стартом в еврокубках ©ФК "Ордабасы"

ФК "Ордабасы" сообщил о травме молдавского защитника Виктора Мудрака, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он получил повреждение в матче 13-го тура КПЛ против "Окжетпеса" (1:0).

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ФК "Ордабасы" сообщил о травме молдавского защитника Виктора Мудрака, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он получил повреждение в матче 13-го тура КПЛ против "Окжетпеса" (1:0).

"К сожалению, в матче против "Окжетпеса" наш защитник получил травму правого колена. По итогам обследования было установлено, что поврежден правый боковой мениск.

В ближайшие дни Виктору проведут операцию и начнется процесс восстановления", - пишет пресс-служба шымкентцев.


Отметим, что в текущем сезоне Мудрак провел девять матчей за "Ордабасы" в которых забил один гол.

Добавим, что 10 и 17 июля шымкентцы сыграют с кутаисским "Торпедо" в квалификации Лиги конференций. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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