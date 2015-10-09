Покер и хет-трик: со счетом 6:5 завершился матч за финал Евро-2025

Сборная Испании обыграла сверстников из Германии в матче 1/2 чемпионата Европы по футболу до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Бухаресте (Румыния) и завершилась в дополнительное время победой испанцев со счетом 6:5.

Примечательно, что к концу второго тайма немцы вели со счетом 2:1. В составе сборной Германии отличились Макс Моэрстедт (28 минута) и Саид Эль Мала (78). У испанцев гол на свой счет записал Пабло Гарсия (61), который на 90+1-й минуте сравнял счет.

До экстратайма команды взвинтили интригу: на 90+5-й минуте Гарсия оформил хет-трик и впервые в этом матче вывел испанцев вперед.

На 90+9-й минуте после автогола Андреса Куенки Германия сравняла счет и перевела игру в дополнительное время.

На 97-й минуте испанцы вновь оказались впереди. Гол забил Томас Маркес - 4:3. На 104-й и 107-й минуте Моэрстедт забил дважды и уже немцы повели в счете - 5:4.

Хан Вирхили на 113-й минуте забил пятый гол испанцев. А победу этой команде принес Гарсия, оформивший покер на 119-й минуте. На счету Гарсии также один ассист.

Отметим, что на 35-й минуте испанец Антинио Кордеро не смог реализовать пенальти.

В финале испанцы сыграют с победителем пары Румыния - Нидерланды.