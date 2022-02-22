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Восемь голов забито в матче "Семей" - "Кайрат" в финале чемпионата Казахстана

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Восемь голов забито в матче "Семей" - "Кайрат" в финале чемпионата Казахстана ©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" обыграл "Семей" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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АФК "Кайрат" обыграл "Семей" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Игра в Семее завершилась со счетом 5:3 в пользу алматинцев. В составе хозяев голами отметились Чингиз Есенаманов (29 минута) и Кандидо (30, 35), который оформил дубль.

В составе "Кайрата" отличились: Эдсон (1), Деннис (12), Даурен Турсагулов (16), Жахангир Рашит (20) и Жулио Занотто (34).

Накануне "Семей" одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, счет в серии по победам сравнялся - 1:1. 

Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня "Кайрат" и "Семей" сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.

Добавим, что "Семей" является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу между собой оспаривают "Актобе" и "Атырау".


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