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Кубок Казахстана
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Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана "Кызылжар" - "Ордабасы" и "Тобол" - "Женис"

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Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана "Кызылжар" - "Ордабасы" и "Тобол" - "Женис" ©Depositphotos

Сегодня, 25 июня, состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 25 июня, состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В 18:00 в Петропавловске "Кызылжар" примет шымкентский "Ордабасы", а в 20:00 в Костанае начнется встреча между "Тоболом" и столичным "Женисом".

Статистика очных противостояний:

  • "Кызылжар" и "Ордабасы" встречались 39 раз. На счету петропавловцев 17 побед, восемь ничьих и 14 поражений. Разница мячей - 47:29 в пользу "Кызылжара".

  • "Тобол" и "Женис" провели между собой 38 матчей. Костанайцы одержали 13 побед, десять раз сыграли вничью и уступили в 15 случаях с разницей мячей 49:58.

    • Обе встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport, а также на его официальном сайте.

    Ответные полуфинальные матчи запланированы на 30 августа.

    Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/2 финала, мужчины
    Сегодня 20:00   •   не начат
    Тобол
    Тобол
    (Костанай)
    - : -
    Женис
    Женис
    (Астана)
    Кто победит в основное время?
    Тобол
    Ничья
    Женис
    Проголосовало 40 человек

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