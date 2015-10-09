Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана "Кызылжар" - "Ордабасы" и "Тобол" - "Женис"

Сегодня, 25 июня, состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
В 18:00 в Петропавловске "Кызылжар" примет шымкентский "Ордабасы", а в 20:00 в Костанае начнется встреча между "Тоболом" и столичным "Женисом".
Статистика очных противостояний:
Обе встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport, а также на его официальном сайте.
Ответные полуфинальные матчи запланированы на 30 августа.
Кубок Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Костанайская обл., Костанай • 1/2 финала, мужчины
Сегодня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
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