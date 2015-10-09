"Барселона" хочет подписать еще одну звезду: есть кандидат

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает работу над усилением состава и, по примеру Флорентино Переса, хочет заполучить еще одного звездного игрока после подписания Нико Уильямса из "Атлетика", передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, следующим крупным трансфером может стать нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Английский футболист, который в минувшем сезоне выступал в аренде за "Астон Виллу", якобы мечтает оказаться в составе каталонского клуба. Он готов пойти на снижение зарплаты и надавить на руководство "Юнайтед", чтобы добиться перехода в "Барсу" этим летом - скорее всего, в аренду.

С уходом Ансу Фати (в "Монако") и Пау Виктора в атаке "Барселоны" остается вакансия. Уже сейчас Ханси Флик располагает Робертом Левандовски, Ламином Ямалем, Рафиньей, Ферраном Торресом, Нико Уильямсом, Дани Ольмо и Фермином Лопесом. Но при этом универсальность Рэшфорда, как и в случае с Ферраном, делает его ценным активом - он может сыграть как на фланге, так и в центре нападения.

Рэшфорду 27 лет, и он по-прежнему остается игроком с хорошим потенциалом для развития. В "Барселоне" считают, что он отлично впишется в атакующую философию команды Ханси Флика и сможет прибавить на фоне нового вызова в своей карьере.

Зимой "Барселона" уже рассматривала вариант с подписанием Рэшфорда, но тогда сделку пришлось отложить из-за необходимости регистрации продливших контракты игроков первой команды.