Рафинья раскрыл: "Бавария" пошла разбираться с Доннаруммой после травмы Мусиалы

Бывший защитник "Баварии" Рафинья раскрыл закулисные детали напряженного эпизода после поражения мюнхенцев от ПСЖ (0:2) в четвертьфинале клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

По словам бразильца, сразу после финального свистка несколько игроков "Баварии" направились к раздевалке французского гранда. Их цель была конкретной - они требовали объяснений и извинений от Джанлуиджи Доннаруммы, виновника ужасного столкновения с Джамалом Мусиалой.

"Игроки "Баварии" были в ярости, потому что хотели, чтобы Доннарумма хотя бы принес извинения, поскольку он видел серьезность травмы. После матча футболисты ("Баварии") пошли к Доннарумме в раздевалку ПСЖ, чтобы потребовать его отправиться в раздевалку "Баварии" и принести извинения. Даже если он и не был ответственен за травму", - сказал Рафинья Sportv.

Инцидент случился на последних минутах первого тайма: в борьбе за мяч Доннарумма жестко врезался в Джамала Мусиалу. Итог - перелом малоберцовой кости у 22-летнего немецкого полузащитника и, по сути, завершение его сезона.

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