Перес предложил Алонсо подписать "нового Роналду" в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил новому главному тренеру команды Хаби Алонсо подписать самого талантливого игрока Португалии со времен Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Новый вундеркинд из Португлии

Речь идет о 18-летнем атакующем полузащитнике "Порту" Родригу Море, который уже произвел фурор в своей стране. За основной состав "Порту" футболист провел 23 матча, отметившись 10 голами и четырьмя результативными передачами.

Стартовали первые переговоры по трансферу

Игроком активно интересуется мадридский клуб, который традиционно делает ставку на молодых талантов со всего мира. Как отмечает Don Balon, уже состоялись первые контакты между "Реалом" и "Порту", чтобы опередить конкурентов в борьбе за Мору.

Пока не планируется, что он сразу попадет в основную команду, но Алонсо сможет посмотреть его на сборах. В случае подписания контрактa, футболиста, скорее всего, отправят в аренду, чтобы он продолжил прогрессировать в условиях высокого уровня конкуренции.

Таланта уже сравнивают с Роналду

Сравнение с Криштиану Роналду связано с впечатляющими навыками Родригу Моры в атаке: он опасен с мячом, отлично открывается и хладнокровно завершает моменты. Его игра уже привлекла внимание скаутов по всей Европе, и "Реал" не хочет упустить шанс подписать очередную звезду будущего.

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