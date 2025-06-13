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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 23:37
 

Матч клубного чемпионата мира обернулся шокирующей травмой. Не для слабонервных

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Матч клубного чемпионата мира обернулся шокирующей травмой. Не для слабонервных ©x.com/FCBayern

Вингер "Баварии" Джамал Мусиала, вышедший в стартовом составе впервые за три месяца получил тяжелейшую травму в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Вингер "Баварии" Джамал Мусиала, вышедший в стартовом составе впервые за три месяца получил тяжелейшую травму в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В компенсированное время первого тайма случился момент, который поверг в шок всех на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Мусиала, прессингуя защитника ПСЖ Вильяна Пачо в штрафной площади, оказался под ударом - прямо в него влетел голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

После жесткого столкновения немецкий полузащитник с криком рухнул на газон. Его голеностоп буквально вывернуло в неестественном направлении. Медики тут же выбежали на поле, и уже через минуту Мусиалу унесли с поля на носилках.

Видео эпизода доступно по этой ссылке. (Видео не для слабонервных).

Донаррумма, поняв, насколько все серьезно, не смог скрыть эмоций и расплакался.

ПСЖ, оставшийся вдевятером в этом матче, одержал победу и вышел в 1/2 финала.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
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Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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