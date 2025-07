Матч клубного чемпионата мира обернулся шокирующей травмой. Не для слабонервных

Вингер "Баварии" Джамал Мусиала, вышедший в стартовом составе впервые за три месяца получил тяжелейшую травму в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В компенсированное время первого тайма случился момент, который поверг в шок всех на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Мусиала, прессингуя защитника ПСЖ Вильяна Пачо в штрафной площади, оказался под ударом - прямо в него влетел голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

После жесткого столкновения немецкий полузащитник с криком рухнул на газон. Его голеностоп буквально вывернуло в неестественном направлении. Медики тут же выбежали на поле, и уже через минуту Мусиалу унесли с поля на носилках.

Донаррумма, поняв, насколько все серьезно, не смог скрыть эмоций и расплакался.

