Драма на клубном ЧМ-2025: ПСЖ вдевятером прошел "Баварию"

Французский ПСЖ вышел в 1/2 финала клубного чемпионата мира в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала парижане встречались с немецкой "Баварией". Встреча прошла на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Судьбу путевки в 1/2 финала решили голы Дезире Дуэ на 78-й минуте и Усмана Дембеле на 96-й минуте.

При этом, ПСЖ вдевятером заканчивал встречу: с поля были удалены Вильям Пачо (82-я минута) и Лукас Эрнандес (92-я минута).

Отметим, что "Бавария" в этом матче потеряла своего лидера Джамала Мусиалу, который получил тяжелую травму и был заменен на 46-й минуте.

Отметим, что в 1/2 финала парижане сыграют с победителем пары "Реал" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия).

В другом полуфинале сыграют "Флуминенсе" (Бразилия) - "Челси" (Англия).

⏱️ 90+9’ - VICTORY! ❤️💙



Down to 9 men, our Parisians are through to the semi-finals! 👊#PSGFCB 2️⃣-0️⃣ | #FIFACWC pic.twitter.com/vzCT9cFtFd